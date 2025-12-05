"Ovo nije samo borba za pogled, ovo je borba za osnovne uslove života u Podgorici”

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Stanari dvije porodične stambene zgrade u Ulici Ilije Plamenca uputili su apel javnosti, nadležnim institucijama i medijima zbog ozbiljne prijetnje njihovom pravu na siguran, zdrav i dostojanstven život, i saopštili da su ukoliko se ne zaustavi sprovođenje projekta “Green Corner” spremni da izađu na ulice.

“Više od 50 porodica kupilo je svoje stanove u periodu kada je DUP Zabjelo–Ljubović bio stavljen van snage (2020. godine) odlukom Skupštine Glavnog grada. U tom trenutku, građani su sa punim pravom vjerovali da je prostor ispred njihovih zgrada zaštićen od besmislenih i neprirodnih zahvata, te da se izgradnja objekata na takvoj, gotovo apsurdnoj blizini njihovim prozorima nikada ne bi mogla ni zamisliti, a kamoli dozvoliti”, naveli su, piše CdM.

Međutim, kako su dodali, 2024. godine DUP je vraćen na snagu, nakon što je Ustavni sud pokrenuo postupak ocjene ustavnosti odluke o njegovom ukidanju.

“Javnost s pravom postavlja pitanje zašto, u trenutku vraćanja plana u pravni promet, nije sprovedena suštinska provjera niti pokrenuta revizija DUP-a, imajući u vidu da upravo on predstavlja osnovni problem i izvor sadašnjih spornih rješenja, ali i brojnih budućih problema koje će ovakva planska rješenja neminovno izazvati”, ukazuju.

Dodaju da dostupna dokumentacija ukazuje na više potencijalnih nepravilnosti i odstupanja od planske i tehničke regulative, uključujući projektovanje objekta na dvije urbanističke parcele, neusklađenost namjene, odstupanja u tehničkim standardima, te nedostatak minimalnih uslova udaljenosti, osunčavanja i ventilacije.

“Sve ove okolnosti zahtijevaju hitnu stručnu i zakonsku provjeru. Time je stvorena situacija koja je objektivno apsurdna, nepravedna i u potpunoj suprotnosti sa logikom zdravog i odgovornog urbanističkog planiranja. Planirani objekat „Green Corner“ projektovan je na svega nekoliko metara od prozora postojećih stanova. U takvim uslovima, porodice bi živjele bez dnevne svjetlosti, bez privatnosti i bez osjećaja sigurnosti u vlastitom domu — što je posebno tragično za djecu, čije bi sobe gledale direktno u fasadu drugog objekta, i obrnuto”, naglasili su, prenosi CdM.

Zbog svega navedenog, istakli su da zahtijevaju: hitnu obustavu projekta „Green Corner“, detaljno preispitivanje cjelokupne projektne i planske dokumentacije i obaveznu reviziju DUP-a Zabjelo–Ljubović, čija rješenja, prema njihovim riječima, omogućavaju nelogične, štetne i po zdravlje rizične intervencije u već gusto naseljenom području.

“Ukoliko se ne zaustavi dalje sprovođenje ovog projekta, stanari su spremni da izađu na ulice i javno brane svoje domove, svoju djecu i elementarno pravo na život dostojan čovjeka. Ovo nije samo borba za pogled, ovo je borba za osnovne uslove života u Podgorici”, zaključili su.