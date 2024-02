Predsjednik Odbora za bezbjednost i odbranu Miodrag Laković predložio je da Odbor podnese krivičnu prijavu protiv nepoznatog izvšioca koji je odao tajne podatke sa zatvorene sjednice i da tužilac ispita pod kojim okolnostima je autor teksta došao do tih informacija.

Podnijeta krivična prijava protiv NN lica koje se sumnjiči da je izvršio krivično djelo odavanja tajnih podataka sa zatvorenog dijela sjednice. Predsjednik Odbora Miodrag Laković kazao je da je posumnjao da je neko iznio podatke sa sjednice koje su završile u jednom dnevnom listu. On je napomenuo da za ovakav vid krivičnog djela NN lice može biti osuđeno na osam godina zatvora.

Zato je predložio da Odbor podnese krivičnu prijavu protiv nepoznatog izvšioca i da tužilac ispita pod kojim okolnostima je autor teksta došao do tih informacija.

"Ako hoćemo da pomognemo organima, ja predlažem da ponudimo da se izvrši poligrafsko testiranje i da pokažemo da smo spremni da mu se podvrgnemo kako bismo otklonili sve sumnje sa svakoga od nas pojedinačno", kazao je on.

Ističe da je Odbor dužan da ponese prijavu.

"Smatram da smo, ako imamo sumnju, dužni da to i prijavimo. Ako to uradimo kao Odbor, smatram da ćemo pokazati dodatnu senzibilnost", kazao je on.

Poslanik Demokratske Crne Gore Boris Bogdanović kazao je da se sjednica nastavi u gluvoj sobi kako ne bi došlo do nehotičnog odavanja tajnih podataka, što je glasanjem članova Odbora odbijeno.

Adžić je kazao da bi podnošenjem krivične prijave, članovi Odbora priznali da je ono što je objavljeno i tačno.

Laković je istakao da će, ukoliko Odbor ne podnese prijavu, on to uraditi lično.

Poslanik Vladislav Bojović je napomenuo da je spornoj sjednici prisustvovao Glavni specijalni tužilac, te da je eventualne zloupotrebe trebalo da ispita on, a ne poslanici. Sa njim je saglasan poslanik Jovan Vučurović koji je kazao da treba sačuvati dostojanstvo Odbora.

Pešić: Prioritet održavanje dobrih odnosa sa predstavništvima zemalja NATO i EU

Prva tačka dnevnog reda bila je saslušanje vojno-diplomatskog predstavnika Crne Gore, general-majora Rajka Pešića, prije stupanja na funkciju. Ministar odbrane Dragan Krapović napomenuo je da već dvije godine nemamo vojnog predstavnika u punom mandatu u NATO savezu.

“Ovo je prvi korak koji je trebalo uraditi i ja sam to stavio u prioritete svog djelovanja”, kazao je on.

General-major Rajko Pešić kaže da je upoznat sa dužnostima, jer je to obavljao 2017. godine.

“Prioriteti u radu će mi biti učešće na sastancima vojnog komiteta NATO, zatim upravljanje vojnim dijelom stalne misije, praćenje učešća pripadnika vojske Crne Gore u NATO i EU misijama, jedna od dužnosti MIL REP-a je i savjetovanje stalnog predstavnika o vojnim pitanjima, to mjesto je trenutno upražnjeno. Koordinacija sa ostalnim nacionalnim predstavnicima u NATO, praćenje važnih projekata”, kazao je, između ostalog, Pešić.

Smatra da je od izuzetne važnosti održavanje dobrih odnosa sa vojnim predstavništvima ostalih zemalja članova NATO i EU.

Poslanik GP URA Filip Adžić pohvalio je odluku ministra Krapovića zbog slanja kredibilnih ljudi u Brisel.

“Brisel dobija jednog od naših najboljih kadrova i vjerujem da će svima nama biti na ponos”, rekao je Adžić.

Poslanik DPS-a Nikola Janović kazao je da na bitne pozicije šaljemo stručne i obrazovane ljude.

“Radna biografija gospodina Pešića, njegovo školovanje u SAD-u, govori na fono ovoga što sam rekao”, kazao je Janović.

Krapović je kazao da su sva strateška dokumenta upućena Vijeću za nacionalnu bezbjednost i da neka dokumenta moraju proći ozbiljnu reviziju.

“To su stvari koje su ozbiljno pokrenute. Stvari se vrlo brzo i značajno mijenjaju, a u toku je transformacija same Alijanse kroz nove modele odbrane i zato dokumenta moraju proći kroz jednu vrstu adaptacije”, kazao je on.

Pešić je kazao da je teško privući i zadržati kadar u vojsci, posebno kada su u pitanju specijalisti iz određenih oblasti, jer nijesu konkurentni kada je riječ o novčanoj stimulaciji.

Odgovarajući na pitanje poslanika Jovana Vučurovića, Pešić je kazao da nije bio upoznat sa navodnom upotrebom vojne policije od strane generala Zorana Lazarevića prilikom pretresa vojnika i prostiorija adi pronalaženja vjerskih obilježja i ikona.

“Nijesam bio upoznat. O tome nije bilo razgovarano na kolegijumu ministra odbrane. Nijesam znao niti sam prisustvovao nekoj takvoj odluci, naređenju i slično”, kazao je Pešić.

Krapović je kazao da postoje određene nelogičnosti kada je riječ o imenovanjima, kao što je bio slučaj sa šefom misije za OEBS, Austriju, Mađarsku, Slovačku i Češku koji je u činu potpukovnika, njegov zamjenik je u činu pukovnika.

“I stvari nijesu logične i jasne. U prehodnoom periodu je jedan ljudi pošao u misije dok Skupština nije radila, mislim da ni to nije dobro. Dok sam ja ministar to se više neće dešavati, jer će se svaka pozicija odmjeravati veoma pažljivo jer smatram da moramo da imamo najsposobnije ljude koji će komunicirati sa svijetom”, kazao je on.