Ostavku na ministarsku poziciju nisam oročio vremenski i planiram da iznesem nove detalje u vezi šefa Specijalnog policijskog odjeljenja (SPO) Predraga Šukovića.

Izvor: Evropa sad

On je nakon sjednice Ustavnog odbora rekao da se on intenzivno bavi istraživanjem rada određenih lica u bezbjednosnom sektoru, ali i da ima veliku pomoć lica iz tog sektora.

"Nezadovoljstvo bezbjednosnim sektorom u posljednje tri godine je veliko, pogotovo kolegama u Upravi policije (UP) i Agenciji za nacionalnu bezbjednost (ANB), tako da, ja ću dostaviti sve podatke koje imam SDT-u vrlo brzo. Biće interesantni podaci, a iznijeću ih i na odboru za bezbjednost 9. februara, a onda će to ući u redovnu proceduru institucija i vidjećemo ko će gdje biti. Bojim se da, ako neko nakon tih iznošenja neko čuva nekoga, to je za brigu", istakao je Milović.

Kako je konstatovao, moramo graditi zdrav bezbjednosni sistem u kome lica iz tog sektora nemaju prijateljsko kumovske i poslovne veze sa pripadnicima organizovanih kriminalnih grupa i onim licima koje goni SDT ili osuđuju naši sudovi, prenose Vijesti.

"Ja znam da se mnogima žuri po pitanju moje ostavke i da je mnoge strah od mene, ali moram ih razočarati da sam tek počeo", kazao je Milović.

Na podsjećanje novinara na izjavu premijera Milojka Spajića da on nije bio obaviješten o slučaju Binalija Camgoza i molbu da razjasni tu situaciju - da li je bilo nekog mimoilaženja i neobavještavanja, Milović je kazao da su i na Ustavnom odboru bili prisutni predsjednik Ustavnog suda i poslanici koji su se bavili tom materijom i da su, prema njegovim riječima, oni nedvosmisleno potvrdili da je donio zakonitu odluku o skladu sa ustavom i Evropskom konvencijom o ljudskim pravima.

"Čak je i predstavnik Ustavnog suda govorio koliko je to pravedna i opravdana odluka sa pozicije ljudskih prava. Ja sam više puta istakao da kada su u pitanju ljudska prava jednak tretman imaju i bibliotekar i ubica. Ovdje su apsolutno poštovana ljudska prava gospodina Camgoza, a to je nadležnost ministra pravde", saopštio je Milović i dodao da se njegov resor ne bavi bezbjednosnim aspektom.

Milović se osvrnuo i na bezbjednosne agencije za koje je istakao da ga ni iz jedne od njih nisu kontaktirala niti mu dostavili neku analizu ili istraživanje na osnovu koje može donijeti odluku.

"Ali ono što je sigurno, donio sam odluku poštujući Ustav Crne Gore, zakone Crne Gore i Evropsku konvenciju o ljudskim pravima, a sad me neko optužuje što sam to poštovao. Za svaku odluku o ekstradiciji, pogotovo kada odbijete, uvijek će vas jedan dio opozicije optužiti da ste korumpirani, da ste uzeli novac, da štitite mafiju. Jasno sam rekao - 100 metara odavde je SDT. Neka napišu jedan akt i neka se time bave istražni organi. Ljudska prava su vrhovna norma koju svi moramo poštovati", konstatovao je Milović i dodao da će, ubuduće, obavještavati premijera o odlukama, pišu Vijesti.

O slučaju Do Kvon: Odluke moramo donositi u skladu sa zakonima

Na pitanje novinara da li su se stekli uslovi za izručenje Do Kvona, Milović je odgovorio da još uvijek nisu jer je taj postupak vraćen.

"Taj postupak je trenutno na Višem sudu i čekamo odluku suda. Takođe,informisani smo da postoji određena istraga u SDT-u i komunikaciji Ministarstva pravde i SDT-a moramo da vidimo da li su sve radnje preduzete po pitanju lica koje se zove Do Kvon jer ukoliko nisu moramo sačekati da oni odrade svoj dio posla", saopštio je Milović i napomenuo da postoje zakonski rokovi i ekstradicioni pritvor, ali i da se zbog njih mora paziti koliko će proces trajati, prenose Vijesti.

Prema njegovim riječima, možda je neko navikao da se aklamacijama donose odluke, ali, kako dodaje, tako se ne može graditi pravosudni sistem.

"To je pitanje i za slučaj Do Kvon i za slučaj Binalija Camgoza. Mi ne možemo donositi odluke tako što javnost nešto očekuje da se tako donese već ih donosimo u skladu sa evropskim poveljama, konvencijama, zakonima ove države i praksama sudova", zaključio je Milović.