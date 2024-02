Bojim se da sam nekom poremetio planove po pitanju turskog državljanina Binalija Čamgoza jer mu je neko nešto obećao prije 44. Vlade

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Bojim se da sam nekom poremetio planove po pitanju turskog državljanina Binalija Čamgoza jer mu je neko nešto obećao prije 44. Vlade, imao neke naplaćene obaveze prema njemu, pa su jedva čekali da ga isporučim Turskoj. Možda se neko boji da će on izaći i progovoriti šta je rađeno tokom 43. Vlade, kazao je ministar pravde Andrej Milović na konsultativnom saslušanju na Ustavnom odboru, odgovarajući na prozivke poslanika GP URA Filipa Adžića, piše Pobjeda.

Adžić je kazao da će GP URA podnijeti inicijativu za kontrolno saslušanje Milovića zbog, kako je rekao, "neviđenog skandala koji će ostaviti trajne posljedice po odnose sa Turskom".

"Mi smo još od prvog dana znali i najavili da crnogorska mafija ima svog džokera unutar Vlade, i nijesmo dugo čekali da se taj džoker i otkrije. Sada i formalno imamo potvrdu da mafiju u Crnoj Gori štiti upravo Andrej Milović što je dokazao odbijanjem izručenja turskog državljanina koji se tereti za najmonstruoznija djela.

Milović je odgovorio da Adžićeve kvalifikacije nijesu ništa novo, te da su mu teze jeftine.

"Pričate o slučaju Binali. Ja ću možda biti jedini ministar pravde u istoriji Crne Gore kojeg napadaju jer je poštovao Evropsku konvenciju o ljudskim pravima, Ustav Crne Gore i zakone i donio odluku da licu koji je invladid, kojem bešika ne radi već mu jednokratnim katetrom svaki dan ispumpavaju urin iz njega, kome je ubijen sin u policijskoj akciji i koji je etnički kurd i zbog tih stvari nije izručen. Ako smatrate da je u pitanju korupcija, tu vam je Specijalno državno tužilaštvo" istakao je Milović, piše Pobjeda.

On je poručio da će imati prema SDT-u po pitanju organizovane kriminalne grupe iz bezbjednosnog sektora prethodne vlade.

"Pođite do SDT-a, predate na arhivu akt da je Milović donio odluku jer je uzeo pare, pa idemo da dokažemo ko je uzeo, a ko nije. Ali bojim se da sam nekom poremetio planove po pitanju Binalija jer mu je neko nešto obećao prije 44. Vlade, imao neke naplaćene obaveze prema njemu, pa su jedva čekali da ga isporučim Turskoj, tako da nestane iz Crne Gore. Možda se boje da progovori. Jeste li razmišljali o tome, Adžiću? To je čovjek koji je običnim autom išao u Klinički centar i vraćen je iz KCCG-a, a onda su krenule da ga čuvaju duge cijevi i prave razne predsatve. I to je interesantno, možda se neko boji da će on izaći i progovoriti šta je rađeno tokom 43. Vlade, kad znamo za šefe povezane za azil i neke stvari" istakao je Milović, prenosi Pobjeda.

On je upitao Adžića ko je uzeo pare za Telmana milijarder iz Azerbejdžana Telmana Ismailova, koji je uhapšen u Podgorici po međunarodnoj potjernici.

"Koliko je uzeto za Telmana, s kim ste nakon toga iz 43. Valde reketirali Telmana, kojeg ruskog državljanina. S kim je bio sastanak u jednom eksluzivnom ugostiteljskom objektu na primorju, koliko je uzeto miliona od tog čovjeka? Ima interesantjih stvari, ali sve je sad na bazi istraga" poručio je Milović.

Nažalost, kako je istakao, ANB je i dalje jedna zarobljena institucija, ali će se, kako kaže otčepiti.

"A onda će početi da stižu informacije i o sastancima na primorju, i ko je donio koju odluku, ko je s kim reketirao nekog čovjeka, kome se što obećavalo. Pa možda i jedan presretnuti razgovor koji je bio po pitanju Binalija na relacija Albanija-Tuzi, gdje se govori da je neko imao obaveze iz 43 Vlade. Lako je pričati da Milović štiti mafiju, kao vaši botovi sendvičari na portalu Vijesti ispod svakog teksta u kojem se pominjem. Jedan dokaz dajte i lako me je demaskirati" naglasio je Milović.

On je poručio da će na Odboru za bezbjednost i odbranu 9. februara iznijeti interesantne podatke.

"Da vidimo da li se neko bori protiv mafije, ili je u stvari političko krilo jednog klana protiv drugog. Ima tu skaj prepiski, fotografija, nešto sa Ade Bojane i Cetinja, konekcija i para. Tako da, polako" poručio je Milović.

Adžić je odgovorio da su Milovićeve izjave šarlatanske izjavama, koje ničim nijesu potprijepljene i utemeljene.

Nisam prisustvovao takvim vrstama dogovora i pregovora i da je neko dao novac. Taj događaj nijesam vidio, da jesam ja bih to prijavio. Jasno je da, ako je postojala i sumnja d aje neko tokom 43. Vlade pokušao da se izvrši utivaj da se ovom licu dodijeli zaštita u Crnoj Gori, da je preuzeo obaveze to bi značilo da je preuzeo obaveze da ga sačuva, a ne izruči. Zašto to nijne urađeno, nego ste to uradili Vi" upitao je Adžić.

Prema njegovim riječima, da je Dritan Abazović blizak familiji Binali, ili da je neko iz 43. Vlade preuzeo bilo kakvu obavezu prema njemu, zar ne bi interes bio da se dei upravo ovo što se desilo.

"Smiješno je ovo što pričate. Da biste zaštitili sebe, nakon puštanja svih lica prema kojima ste imali obavezu, Vi ćete ljude za koje tek treba da budu otvoreni predmet i slučajevi, njima ćete nametnuti neustavne kategorije i njima uskratite pravo na slobodu i na razuman rok trajanja suđenja" rekao je Adžić.

On je rekao da je Milović na poziciji vlasti i da bi lako mogao da dostavi dokaze za iznijete tvrdnje, ali da to nije uradio.

"Mi ćemo se boriti da razotrijemo svaku Vašu prevaru i saradnju sa mafijom koja se svakodnevno vidi" poručio je Adžić, piše Pobjeda.