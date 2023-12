On je saopštio da neće biti u Vladi ako Predrag Šuković ostane šef Specijalnog policijskog odjeljenja.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

To je kazao u Skupštini tokom rasprave o Predlogu zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Crne Gore.

"Šuković neće biti šef Specijalnog policijskog odjeljenja. Upravo zbog situacije koju smo imali sa aferom Do Kvon i zloupotrebe institucija u bezbjednosnom sektoru, svega onoga što je rađeno od afere Do Kvon do dalje. Ja vam kažem da on neće biti u bezbjednosnom sektoru u SPO. Znam da ste nervozni, ja vas razumijem, to vam je prijatelj, koristili ste ga politički, sve namjere vaše partije radili ste preko njega i pokušali ste da se obračunate sa PES-om preko njega. Nije vam pošlo za rukom i niste uspjeli sa kompletnim bezbjednosnim aparatom koji ste tri godine kadrirali i uređivali, čak i iznutra ponešto uspjeli kod nas, ipak nas niste pobijedili. Mi smo u Vladi, vi niste. Vaših kadrova,dajem vam riječ neće biti ili ja neću biti ministar u ovoj Vladi", rekao je Milović obraćajući se poslanici Građanskog pokreta URA Ani Novaković Đurović, prenose Vijesti.

Prema članu 26 Zakona o specijalnom tužilaštvu rukovodioca SPO postavlja direktor Uprave policije, ali uz saglasnost glavnog specijalnog tužioca. To znači da bez saglasnosti Vladimira Novovića smjena Šukovića, koji zagovara PES, neće biti moguća.

Tokom prethodne rasprave sa ministrom pravde, poslanik GP URA Dritan Abazović poručio je da nije on doveo Šukovića na čelo SPO kao nekadašnji šef Vlade, već da je to učinjeno isključivo na zahtjev glavnog specijalnog tužioca Vladimira Novovića.

Poslanik Demokratske partije socijalista (DPS) Danijel Živković kazao je da će povodom Milovićevih stavova o navodno nezakonitom radu Šukovića, tražiti da se organizuje kontrlono saslušanje u Skupštini, pišu Vijesti.

Vijesti su 8. decembra objavile da između PES i Demokratske Crne Gore tinja sukob oko izbora čelnika u Upravi policije, koji je dodatno produbljen iznenadnim zahtjevom Milovića da se na sjednici Vlade interno raspravlja o stanju u bezjednosnom sektoru.



Prema tim informacijama Vijesti, Milović je pitanje stavljanja te vanredne tačke na dnevni red pokrenuo bez konsultacija i znanja ministra unutrašnjih poslova Danila Šaranovića (Demokratska Crna Gora), u čijoj je primarnoj nadležnosti to pitanje.

Izvor Vijesti tvrdio je da je ministar pravde, od partijskog kolege i premijera Milojka Spajića dobio odriješne ruke da u ime PES-a dogovara, ali i traži hitne smjene u vrhu bezbjednosnog sektora.

“Milović je na sjednici Vlade imperativno tražio da sa funkcija hitno odu v.d. direktor Uprave policije Nikola Terzić, šef Specijalnog policijskog odjeljenja Predrag Šuković i direktor Agencije za nacionalnu bezbjednost Boris Milić”, rekao je sagovornik Vijesti.