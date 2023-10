Kampanja za popis je po pisanju nekih uveliko počela.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Demokratska partija socijalista (DPS) razmatra nekoliko opcija djelovanja ako Vlada ne odgodi predstojeći popis, a jedna od njih je poziv na bojkot prebrojavanja stanovništva - saznaju nezvanično Vijesti.

Izvor lista iz te stranke objasnio je da se nije lako odlučiti na eventualni bojkot, jer je, navodi, nejasno šta bi taj potez donio. Sagovornik, međutim, nije precizirao koje opcije DPS još pretresa.

“Ako se ne ispune zahtjevi (o odgađanju popisa), izaći ćemo sa stavom šta dalje. Po nama, popis nije moguće održati sada”, rekao je izvor.

DPS i Socijaldemokrate (SD) zahtijevaju odgađanje popisivanja, koje bi trebalo da se održi od 1. do 15. novebra, jer tvrde da za njegovo sprovođenje ne postoje tehnički uslovi i da Vlada nema legitimitet da ga realizuje, jer joj je izglasano nepovjerenje. Odgađanje traže i dio političkih predstavnika Albanaca i Bošnjačko vijeće, ali samo na mjesec dana. Oni insistiraju da se za to vrijeme stvore “neophodni uslovi” za popis, prvenstveno u smislu štampanja popisnog materijala na svim jezicima u službenoj upotrebi.

Iz Vlade, koja jedina može odgoditi taj proces, u više navrata su saopštili da to toga neće doći, poručujući da od tog pitanja ne treba praviti “bauka”.

Dio političkih aktera prijetio je bojkotom posljednja dva popisa, održana 2003. i 2011. godine, ali do toga nije došlo jer je Uprava za statistiku (Monstat) uvažila zahtjeve tadašnje opozicije (na vlasti je bio DPS). Jedan od zahtjeva odnosio se na učešće opozicionih predstavnika u popisnim komisijama, što sada traži SD, pišu Vijesti.

Iz te stranke Vijestima nisu direktno odgovorili hoće li učestvovati u kampanji za popis ako on ne bude odgođen, već su kazali da im je cilj “uspješno održan popis, bez sumnje u vjerodostojnost podataka koje će dati”.

Bojkota popisa bilo je u državama okruženja, konkretno u Sjevernoj Makedoniji 2021, gdje je dio političkih aktera pozivao na to zbog pandemije koronavirusa. Tamošnji Državni zavod za statistiku je podatke o onima koji nisu učestvovali u popisu, preuzeo iz neke od postojećih baza podataka.

Dok DPS i SD traže odgađanje, neki drugi politički akteri, poput koalicije Za budućnost Crne Gore (ZBCG), uveliko su u popisnoj kampanji. Ta koalicija proteklih dana je poručivala da će se popis održati “na veliku žalost bivšeg režima”, da će to biti “prvi slobodan popis u istoriji Crne Gore”, da “strah obuzima DPS i njihove satelite zbog toga što više nema političkog i sistemskog pritiska na Srbe”...

Iz te koalicije, koju čine Nova srpska demokratija (NSD) i Demokratska narodna partija (DNP), listu nisu direktno odgovorili na pitanja kako će sprovoditi kampanju i da li namjeravaju da budu na terenu i utiču na simpatizere. Potpredsjednik DNP-a Dragan Bojović, kazao je Vijestima da bi posebna kampanja, “u smislu uticaja na građane šta da kažu popisivačima i kako da se izjasne”, bila suvišna i neprimjerena prenose Vijesti.

“... Kod nas se s popisom već uveliko kasni, dok istovremeno vidimo da strukture bivšeg režima sprovode gotovo ‘histeričnu’ kampanju protiv popisa, s ciljem da se ovo nužno sredstvo za trasiranje državnih politika odgodi unedogled. Razumljiva je, naravno, histerija i panika bivšeg režima... Prikrivanje izbornih i svakih drugih krađa, falsifikata, nasilne asimilacije i inženjeringa, stoji iza trenutne protivzakonite i protivustavne anti-popisne kampanje”, istakao je on, dodajući da misli da će građani znati kako da se odnesu prema tim “prevaziđenim i destruktivnim politikama bivšeg režima”.

Iz ostalih stranaka tvrde da ni na koji način neće biti u popisnoj kampanji. Član Predsjedništva Pokreta Evropa sad (PES) FIlip Ivanović, rekao je Vijestima da ta partija neće učestvovati u bilo kakvoj kampanji koja za cilj ima promociju identitetskih pitanja, jer se, kako je objasnio, zalažu za dosljednu primjenu prava garantovanih Ustavom, međunarodnim ugovorima i konvencijama - u smislu afirmacije pojedinačnih i kolektivnih prava i sloboda i iskorjenjivanja svakog vida diskriminacije.

“Ono što želimo i očekujemo je da se svi građani, ukoliko to žele, izjasne slobodno po svim pitanjima, bez bojazni od bilo kakve diskriminacije ili reperkusije. Za nas je popis izuzetno važno statističko pitanje, koje treba, kao i u svakoj drugoj državi, da pruži podatke na osnovu kojih će se kreirati buduće politike...”, poručio je Ivanović za Vijesti.

Poslanik i generalni sekretar Demokrata Boris Bogdanović, naveo je da su oni odlučili da ne učestvuju u kampanji jer smatraju da je popis ključno sredstvo za prikupljanje podataka “koji služe dobrobiti države”. On kaže da politika ne bi smjela zasjenjivati “čistotu i objektivnost statistike”, i da Demokrate apeluju na građane da sačuvaju integritet popisa i da se odupru svakom obliku pritiska i manipulacije “na njihovu vjersku i nacionalnu pripadnost”.

“Vaše slobodno izjašnjavanje je vaše pravo, a ne nešto zbog čega bi trebalo osjećati strah, biti kažnjen ili pak očekivati nagradu... Svako miješanje političkih subjekata u ovaj proces je narušavanje svrhe popisa i pokušaj manipulacije stvarnom slikom našeg društva, te aktivan pokušaj kompromitacije statističkih podataka...”, naglasio je Bogdanović za Vijesti.

Lider Socijalističke narodne partije (SNP) Vladimir Joković, tvrdi da njegova stranka neće voditi “nikakvu specijalnu kampanju”, niti da misli da je to potrebno.

“Jer ovaj popis ne doživljavamo kao to kako će se neko nacionalno odrediti, već želimo da on pokaže demografske trendove, da bi onda Vlada na osnovu toga usvajala strategije. Ohrabrujemo svakoga u Crnoj Gori da se potpuno slobodno i demokratski izjasni, shodno svojim osjećanjima”, kazao je on Vijestima.

Joković je ocijenio da misli da će popis biti slobodan, i da niko neće strepjeti od toga kako će se izjasniti.

“Ne bi trebalo voditi kampanje kako se neko osjeća. Da li oni koji vode kampanje potcjenjuju građane i misle da će neko zbog kampanje promijeniti naciju, vjeru ili jezik, što su lična osjećanja?”, pita on.

Predstojeći popis odgađan je dva puta. Prvobitno je trebalo da se održi 2021, ali je odgođen zbog pandemije, dok ga u 2022. nije bilo zbog nesaglasja vladajućih partija. Potencijalno treće odlaganje bilo bi problematično jer bi se stvorila prevelika vremenska razlika u odnosu na prethodni popis, a njegovo održavanje je i obaveza iz pristupnih pregovora sa EU.

Eurostat dostavio mišljenje o metodologiji

Evropska kancelarija za statistiku (Eurostat) dostavila je Monstatu mišljenje na Metodologiju o sprovođenju popisa, a Monstat će, kako su najavili, nalaze od evropskih partnera pregledati narednih dana.

“Uprava za statistiku (Monstat) je pripremila Metodologiju o sprovođenju popisa i učiniće je javnom u cilju transparentnosti procesa čim se steknu tehnički uslovi za to. Metodologija je dostavljena na mišljenje i komentare Evropskoj komisiji/Eurostatu, što je urađeno i kad je u pitanju Zakon o popisu. Dobijene nalaze od evropskih partnera pregledaćemo narednih dana i dalje postupati u skladu s procedurom”, rekli su Vijestima iz Monstata.

Na pitanje da li je sporno održavanje popisa u nestabilnom političkom okruženju, odgovorili su da se Vlada prilikom definisanja perioda sprovođenja popisa usmjeravala u skladu s međunarodnim preporukama Ekonomske komisije UN-a za Evropu (UNECE), koje predviđaju da se popis ne preklapa sa većim političkim događajima poput državnih ili lokalnih izbornih kampanja.

Kako su kazali, sve planirane aktivnosti za sprovođenje popisa su u završnoj fazi.

Iz Monstata su, odgovorajući na pitanje šta će se desiti ako budu raspisani novi izbori, rekli da ako bude izazova na ovu temu koje bi implicirale izmjenu Zakona o popisu i/ili promjenu perioda sprovođenja popisa, razmatrale bi se dalje aktivnosti u vezi s realizacijom tog procesa.

“Do tada se nećemo baviti nezvaničnim informacijama”, poručili su.