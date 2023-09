Eurostat podsjetio na preporuke UNECE i ponovio da je važno da se popisivanje ne poklapa s izborima.

Izvor: Unsplash

Preporuka Ekonomske komisije Ujedinjenih nacija za Evropu (UNECE) je da popis stanovništva treba sprovoditi u stabilnom političkom i socijalno sigurnom okruženju u državi.

To su, između ostalog, saopštili Vijestima iz Evropske kancelarije za statistiku, Eurostat, odgovarajući na pitanje smatraju li da popis u Crnoj Gori, koji bi trebalo da se održi od 1. do 15. novembra, treba odgoditi s obzirom na to da je Vlada u tehničkom mandatu, da nova nije formirana, te da su mogući vanredni izbori, prenose Vijesti.

“U preporukama UNECE-a navodi se da ‘vrijeme sprovođenja popisa ne bi trebalo da se preklapa s važnim političkim događajima poput kampanja za državne ili lokalne izbore, jer bi stanovništvo moglo pomiješati ova dva događaja i manje sarađivati s popisivačem kod kuće”, naveli su iz Eurostata, dodajući da su neke članice EU sprovodile popis u izbornoj godini, ali da je važno da se on ne preklapa s izbornim kampanjama.

Dio crnogorskih partija tražio je prethodnih dana odgađanje popisa, tvrdeći da za njegovo sprovođenje ne postoje tehnički uslovi i da aktuelna vlada nema legitimitet da ga realizuje. Premijer Dritan Abazović odgovorio je da odgađanja neće biti jer popisivanje kasni dvije godine, i da od tog pitanja ne treba praviti “bauka”.

Iz NVO Centar za demokratsku tranziciju (CDT) juče su saopštili da odluku o sprovođenju popisa donosi isključivo Vlada, i da, ne ulazeći u polemiku da li ga treba odgoditi, ona može da je promijeni na svakoj narednoj sjednici.

Popis je i juče bio tema partijskih saopštenja, pa su tako iz koalicije Za budućnost Crne Gore (ZBCG) predložili Upavi za statistiku (Monstat) “da poboljša nivo transparentnosti” tako što će izraditi uputstvo po kom bi opštinske komisije, po završenom popisivanju, fizički prebrojavale popisnice po etničkoj pripadnosti, jeziku i vjeroispovijesti, nakon čega bi se izradio zapisnik. To je, navode, rađeno prilikom popisa 2003, prenose Vijesti.

“Svi zakonski i protokolarni uslovi da se popis održi su ispunjeni, i popis će se održati, na veliku žalost bivšeg režima, a na radost slobodnih građana Crne Gore”, poručili su iz ZBCG.