Učesnici izbora 23. oktobra, kojima je Državna izborna komisija (DIK) odbila prigovore na izborne nepravilnosti, još imaju vremena da podnesu žalbe US, koji zbog nedostatka kvoruma može na neodređeno odložiti proglašenje konačnih rezultata, prenose Vijesti.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Zasada pred Ustavnim sudom nema nijedne žalbe na regularnost izbora u Podgorici, dok su podnijete tri iz Budve, Plava i Danilovgrada.

Državna izborna komisija (DIK) je juče odbila, kao neosnovane, svih 13 prigovora koji su podneseni na rješenja opštinskih izbornih komisija Podgorica, Danilovgrad, Pljevlja, Kolašin i Budva. “Oni imaju rok od 48 sati da se žale Ustavnom sudu od trenutka od kad im mi dostavimo rješenja”, rečeno je Vijestima iz DIK-a.

U DIK-u navode da rade na rješenjima i da ona podnosiocima prigovora mogu biti dostavljena tokom današnjeg dana, kada počinje da teče rok za žalbu Ustavnom sudu.

Nakon što im je DIK odbio devet prigovora, nosilac liste Svetosavske stranke na izborima u Podgorici, Mirko Rmandić zaprijetio je žalbom Ustavnom sudu, ukoliko im se jedan od lidera Demokratskog fronta (DF) Andrija Mandić javno ne izvini. On tvrdi da su iz DF-a potplaćivali nihove ljude i “organizovali šaptačke diverzije”.

Pošto je neposredno prije izbora reizabran sadašnji gradonačelnik Ivan Vuković (DPS), čija koalicija na izborima nije dobila većinsku podršku za formiranje vlasti, ustavna žalba bi značila da on ostaje na čelu Podgorice do odluke US, kome nedostaje najmanje jedan sudija za odlučivanje, pišu Vijesti.

Jakov Milatović, nosilac liste pokreta Evropa sad, pozvao je nosioce liste okupljenje oko DF-a, Demokrata i GP URA, na razgovore o formiranju nove vlasti u glavnom gradu. On je predložio da to bude sjutra.

Iz Ustavnog suda je saopšteno da su nakon izbornog dana primili jednu žalbu, koju je 27. oktobra dostavila lista “Dr Božidar Vujičić - Građanska akcija - Za bolju Budvu”. Vujičić, koji nije prešao cenzus na izborima u Budvi, žalio se na povredu biračkog prava zbog nepostojanja otvorenih lista. Budvom rukovodi DF, koji je takođe dobio većinsku podšrku građana na izborima.

Pred Ustavnim sudom su još dvije žalbe na rješenja DIK-a, podnesene prije izbornog dana. Demokratski savez Albanaca (DSA) je 4. oktobra uložio žalbu na rješenja DIK-a kojom se odbija žalba, a time i lista ove stranke za učešće na lokalnim izborima u Plavu. Druga žalba je u vezi sa izborima u Danilovgradu, i ona je, kako je ranije rečeno, procesne prirode.

Ustavni sud je po zakonu dužan da po žalbama u vezi sa izborima postupi hitno.

DIK odbio 13 prigovora, jedan iz GI “21. maj”

Od 13 prigovora, koje je juče odbio DIK, osam je bilo iz Podgorice, od kojih sedam od birača, a jedan od Građanske inicijative “21. maj”. Svih osam su, kako je potvrđeno iz DIK-a, odbijeni kao neosnovani.

Prigovor iz Pljevalja bio je izjavljen od koalicije Prava stvar (DPS, BS, SD, SDP) i odbijen je, kao i prigovor iz Danilovgrada, koji je podnio jedan od birača, pišu Vijesti.

Državna komisija je odbila i dva prigovora iz Kolašina koje je podnio opštinski odbor DPS-a Kolašin, kao i prigovor iz Budve, koji je podnijela Građanska akcija dr Božidar Vujičić, koji je i odbijen kao neosnovan.

Saga oko izbora u Šavniku može da traje još dugo

U Zakonu o izboru odbornika i poslanika, kako je objašnjeno Vijestima iz DIK-a, nema zakonskih ograničenja do kada se mogu ponavljati izbori u Šavniku.

Izbori u tom gradu ni u nedjelju nijesu završeni jer, kao i prije sedam dana, članovi biračkih odbora iz koalicije “Za budućnost Šavnika” nijesu dozvolili da glasaju birači koje je, kako tvrde, Demokratska partija socijalista (DPS) dovela sa strane, kako bi sačuvala vlast.

U nedjelju se glasalo na pet biračkih mjesta, ali je samo na dva i završeno, zbog čega je policija podnijela više krivičnih prijava protiv osoba koje su onemogućile glasanje ljudima koje, kako tvrde, ne poznaju kao žitelje Šavnika.