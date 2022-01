Odlazak Mila Đukanovića sa čela Demokratske partije socijalista (DPS) nije preduslov za formiranje manjinske vlade, ali bi značajno olakšao komunikaciju i odnose među partijama, smatra potpredsjednik Vlade i lider Građanskog pokreta URA, Dritan Abazović.

Izvor: Vlada Crne Gore

Abazović je, u intervjuu agenciji MINA, kazao da formiranje manjinske vlade i politički odlazak Đukanovića nijesu kompatibilni procesi, kao i da je manjinska vlada samo jedan način izlaska iz političke krize koji niko ne favorizuje, niti unaprijed odbacuje.

Na pitanje da li je njegova ranije iznijeta najava odlaska Đukanovića potkrijepljena konkretnim saznanjima, on je odgovorio da stoji iza svojih riječi.

“Vrijeme će pokazati da li su one potkrijepljene ili ne. Za sada, sve što je rečeno se desilo”, rekao je Abazović.





On je kazao da ljudi „sa virusom devedesetih” polako treba da odlaze u političku penziju, jer, kako je naveo, izazovi 21. vijeka nijesu kompatibilni sa percepcijom demokratije iz tog perioda.

“Ko tu poruku ne razumije, sretno bilo. S druge strane, međunarodna zajednica će imati određene aktivnosti u Crnoj Gori i regionu, i ja se radujem snažnijem vraćanju američke administracije”, rekao je Abazović.

Prema njegovim riječima, Crna Gora je izabrala svoj put, i ne može sa starim političkim obrascima da ide na Zapad.

“Ako nam neko smeta, bolje to sam da ukapira i da se skloni, kao i da ne sabotira put, ako već ne može da pomogne. Govorim u kontekstu svih partija”, poručio je Abazović.

Upitan da li odlazak Đukanovića sa čela DPS-a predstavlja preduslov za formiranje manjinske vlade, Abazović je kazao da to nijesu kompatibilni procesi.

“Ipak, definitivno bi to bio novi politički momenat koji bi znatno olakšao komunikaciju i odnose među političkim partijama”, rekao je Abazović.

On je poručio da Građanski pokret URA ne može svoj politički program da veže za DPS.

“DPS je bio prepreka da se Crna Gora evropeizuje, i on je pobijeđen. Što se mene tiče, tu je stavljena tačka. Svako ko se pojavljuje kao prepreka tome, nama će biti politički protivnik”, kazao je Abazović.

On je rekao da bi predstavnici parlamentarne većine trebalo da se sastanu tokom sedmice, dodajući da očekuje „razrješenje nejasnoća koje su ostale s kraja decembra”.

Abazović je kazao da ga ne zabrinjavaju međusobno optužujući narativi koji su se mogli čuti unutar parlamentarne većine, ističući da ipak ne može preći preko izglasavanja tri interpelacije u Skupštini i smjene ministra pravde.

To, kako je naveo, šalje poruku da parlamentarna većina, ili ne podržava Vladu, ili ne podržava sve ministre.

„U oba slučaja, to je politički momenat koji treba tretirati kao nešto što nije baš normalno”, smatra Abazović.

On je poručio da takvu situaciju treba što prije raščistiti.

“Ukoliko postoji podrška Vladi, to je dobro, treba da nastavimo još snažnije. Ukoliko ne postoji, to treba jasno da se kaže da ne bismo, preko interpelacija i ličnih napada, pokušavali da ostvarimo sitne političke poene”, rekao je Abazović.

Kako je kazao, činjenica da četiri ministra nemaju podršku parlamentarne većine, ne šalje dobru poruku.

“Ipak, ukoliko bi Vlada dobila povjerenje, bilo bi korektno da, makar u jednom vremenskom periodu, poštede sve kolege i puste ih da rade onako kako misle da najbolje mogu doprinijeti našem društvu”, rekao je Abazović.

Upitan da li smatra da ministarka prosvjete, nauke, kulture i sporta Vesna Bratić treba da ostane na toj funkciji, budući da je dio URA-e podržao njenu interpelaciju, on je kazao da staje u zaštitu svih kolega iz Vlade.

“Tvrdim da se sve moje kolege trude i ulažu ogromne napore da postignu što bolji rezultat u vrlo specifičnim političkim okolnostima”, dodao je Abazović.

Govoreći o Memorandumu o saradnji koji je URA potpisala sa Socijalističkom narodnom partijom, Civisom i manjinskim strankama, on je kazao da ne bi imao ništa protiv da se među potpisnicama nađu i ostale partije.

“Ipak, ne treba sve svoditi na formalnost. Mislim da su sve partije prihvatile te principe”, rekao je Abazović.

On je poručio da očekuje da se što prije zakaže sjednica novog Tužilačkog savjeta (TS), dodajući da to tijelo ima dosta posla, počev od tehničkih, do suštinskih stvari.

“Pod suštinskim podrazumijevam kadrovske promjene. Ovo nije uplitanje u njihov rad, niti poziv na lov na vještice, ali smo svjesni da ta institucija nosi gro toga na svojim leđima”, rekao je Abazović.

On je kazao da očekuje da će TS djelovati promptno i da se neće libiti da donosi teške odluke.

Prema riječima Abazovića, da bi se rješavali problemi u tužilaštvu, na njegovom čelu mora biti kvalitetan kadar koji će u punom mandatu moći da sprovode reforme.

On je istakao da je jako važno stvoriti atmosferu u kojoj će se kandidovati kvalitetni ljudi, dodajući da sve kalkulacije u tom kontekstu predstavljaju „političko sljepilo određenih subjekata“.

Kako je kazao, do izbora specijalnog državnog tužioca mora doći ili će, u suprotnom, država biti u blokadi.

“Naš je izbor hoćemo li zajednički da glasamo ili ćemo biti u blokadi. Ja sam za prvu opciju, pod uslovom da se radi o kredibilnoj osobi”, rekao je Abazović.