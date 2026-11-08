Elena Ribakina povukla se sa Završnog mastersa, a sada se pojavio i snimak koji pokazuje da joj nije dobro.

Izvor: X/@TheTennisLetter

Elena Ribakina povukla se sa Završnog mastersa u Indijan Velsu i njeno mjesto zauzeće Marta Kostjuk (Ukrajina). Navela je kazahstanska teniserka zdravstvene probleme kao razlog, a sada se pojavio jedan intervju koji je dala tokom trajanja turnira i vidi se momenat kada je ustala i prekinula sve.

Iz svega ovoga su mnogi izvukli zaključak da joj je pozlilo, da se nije osjećala dobro i da je upravo to glavni razlog za povlačenje. Odnosno, da nije u pitanju neka vrsta povrede ili nešto slično.

Elena Rybakina miała porozmawiać z @SaKostecka przed rozpoczęciem WTA Finals, jednak ostatecznie do rozmowy nie doszło, a tenisistka ostatecznie wycofała się z turnieju.Życzymy szybkiego powrotu do zdrowia! https://t.co/lhkY5tPiXx — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT)November 7, 2026

Novinarka je imala nešto duži uvod u pitanje i kada se Elena spremala da joj da odgovor, stala je i nije mogla da dođe do riječi. Tada je shvatila da nešto nije u redu i pitala ju je da li je dobro.

"Ne, ne osjećam se dobro", rekla je Ribakina i ustala sa stolice što je zabrinulo i novinarku i snimatelje.

Šta je Ribakina rekla?

U saopštenju koje je dostavila Ribakina nije željela da otkriva tačan razlog povlačenja sa turnira.

"Zaista sam tužna što moram da obavijestim sve svoje navijače da moram da se povučem sa ovogodišnjeg Završnog turnira. Imala sam izuzetnu sezonu, ali moje tijelo jednostavno fizički nije spremno za takmičenje. Provešću neko vrijeme kod kuće, odmarajući se i oporavljajući kako bih se pripremila za narednu sezonu. Svima želim mnogo uspjeha na Završnom mastersu i jedva čekam da se u martu vratim u Indijan Vels", navela je Ribakina u saopštenju.