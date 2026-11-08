Elena Ribakina se povukla sa Završnog turnira u Indijan Velsu zbog fizičkih problema, ali se nada povratku 2027. godine.

Izvor: Artur Widak / AFP / Profimedia

Najbolja teniserka svijeta Elena Ribakina koja igra pod zastavom Kazahstana odlučila je da se povuče sa Završnog turnira sezone, koji u nedjelju počinje u Indijan Velsu, saopštili su organizatori takmičenja.

"Zaista sam tužna što moram da obavijestim sve svoje navijače da moram da se povučem sa ovogodišnjeg Završnog turnira. Imala sam izuzetnu sezonu, ali moje tijelo jednostavno fizički nije spremno za takmičenje. Provešću neko vrijeme kod kuće, odmarajući se i oporavljajući kako bih se pripremila za sezonu 2027", navela je Ribakina u saopštenju.

"Završni turnir je zaista posebno takmičenje i svima želim mnogo uspjeha ove nedelje. Jedva čekam da se u martu vratim u Indijan Vels", dodala je najbolja teniserka svijeta.

Organizatori su objavili da će Ribakinu na Završnmom turniru u Indijan Velsu da zamijeni Ukrajinka Marta Kostjuk.

U Grupi jedan će igrati Kostjuk, Čehinja Linda Noskova i Amerikanke Koko Gof i Džesika Pegula. U Grupi dva će biti Bjeloruskinja Arina Sabalenka, Ukrajinka Elina Svitolina, Ruskinja Mira Andrejeva i Čehinja Karolina Muhova.

U nedjelju će biti odigrani mečevi prvog kola Grupe jedan, a sastaće se Kostjuk - Noskova i Gof - Pegula.

Turnir u Indijan Velsu se igra za nagradni fond od 10 miliona dolara.

(Tačno/MONDO)