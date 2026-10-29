Švajcarac Sten Vavrinka imao je veliko rivalstvo sa Novakom Đokvoićem na ATP turu.

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Nekadašnji grend slem šampion Sten Vavrinka završio je veliku karijeru na turniru u Bazelu. Nema sumnje da bi njegovi uspjesi i titule bili brojniji da nije igrao tokom ere "velike trojke", ali je uspio da nanese neke od najtežih poraza na ATP turu srpskom asu Novaku Đokoviću.

Iako je Đoković odnio apsolutnu pobjedu u međusobnom skoru 21-6, Švajcarac mu je zadao dosta muka. Vavrinka je ostvario samo šest pobjeda protiv Đokovića, ali dvije od njih došle su u finalima grend slem turnira, dok je i treća bila na jednom od četiri najveća turnira.

"Bio je to dio moje karijere tokom kojeg sam igrao na tako visokom nivou da sam, kada bih izlazio na teren protiv Novaka na nekom grend slem turniru, znao da mogu da ga pobijedim", rekao je Vavrinka o ta tri meča odigrana u periodu od 2014. do 2016. godine.

U tom periodu je i stigao do najboljeg plasmana na ATP listi kada je bio treći u konkurenciji Đokovića, Federera, Nadala, Mareja, Monfisa i ostalih...

Kako je Vavrinka pobjeđivao Đokovića?

Prvi put ga je pobijedio u četvrtfinalu Australijan opena 2014. godine sa 2:6, 6:4, 6:2, 3:6, 9:7, čime je prekinuo Đokovićev niz od 14 uzastopnih pobjeda u njihovim međusobnim duelima.

Ovaj trijumf je ujedno bio i revanš za epski poraz od Đokovića na Australijan openu 2013. godine, kada je Novak poslije više od pet sati slavio u petom setu sa 12:10.

Švajcarac je uspio da pobijedi Srbina i na Rolan Garosu 2015. godine, da bi naredne uspio da ga nadigra u finalu US poena. Uspio je da preokrene rezultat i osvoji svoju treću grend slem titulu.

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Nakon toga se nisu sastajali sve do US opena 2019. godine, kada je Vavrinka prošao dalje nakon što mu je Đoković predao meč, u trenutku kada je Švajcarac vodio sa 2:0 u setovima.

Kada je riječ o turnirima iz ATP Masters 1000 serije, Đoković je u ovom rivalstvu potpuno dominirao. Srpski teniser je imao skor 10-0 protiv Vavrinke, a takođe imao savršen učinak od 2-0 protiv Vavrinke na završnom ATP turniru.