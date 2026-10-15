Damir Džumhur igraće u četvrtfinalu u Olbiji (Italija).

Izvor: Marco Todaro / Zuma Press / Profimedia

Izgledalo je da će Damir Džumhur u osmini finala završiti čelendžer u italijanskoj Olbiji nakon što je prvi set izgubio rezultatom 6:0, ali je uspio da se izvuče iz teške situacije i savlada Bugarina Dimitra Kuzmanova!

Trenutno 367. reket svijeta dobio je prvi set bez izgubljenog gema, da bi se nakon toga u drugom igrao taj-brejk, uz po jedan oduzet servis na obje strane. Bugarina su dijelila dva poena od pobjede (5:5), ali je rođeni Sarajlija uspio da kruniše treću set-loptu koja mu se ukazala.

Kao da je to psihički slomilo Bugarina kojem se Džumhur u trećem setu revanširao za prvi. Nije rivalu najbolji teniser BiH prepustio nijedan gem, pa je izborio mjesto u četvrtfinalu, u kojem će igrati sa Njemcem Tomom Genčom.

(mondo.ba, D. Šutvić)