U podkastu 'The Players Boxpod', teniserke su razgovarale o nevjerovatnom uspjehu Novaka Đokovića, koji je osvojio 102. titulu bez poraza u Pekingu.
Novak Đoković kao teniser nije pojam samo u muškom svijetu. I "ljepši" pol je očaran statistikom koju srpski teniser ima poslije dvije decenije na terenu, pa su o tome govorile i aktuelne teniserke. U podkastu "The Players Boxpod" sastale su se Medison Kiz, Džesika Pegula i Dženifer Brejdi i malo je reći da su bile očarane onim što je srpski teniser uspio da ostvari u Pekingu.
Novak Đoković je osvojio 102. titulu u karijeri i to bi bio ogroman uspjeh, da ne znamo da je to uradio na turniru na kojem je za sve ove godine ostao neporažen. Iako dugo godina nije igrao u Pekingu, riješio je da se vrati na mjesto uspjeha, uspio je i da ga ponovi i sad je na skoru od 34-0 na kineskom turniru. Zbog toga je podvig Novaka Đokovića gotovo nezamisliv, a sasvim sigurno ostaće i stran mnogim sportistima.
O čemu su pričale teniserke?
Razgovor su vodile treća teniserka svijeta Džesika Pegula, 20. na svijetu Medison Kiz i trenutno 598. na svijetu Dženifer Brejdi. Oduševljenje zbog nestvarnog rezultata u Pekingu jednostavno nije moglo da se sakrije.
- Džesika Pegula: "Novak je potom osvojio turnir u Pekingu, gdje je ostvario učinak od 34 pobjede bez ijednog poraza. Bila je to njegova 102. titula u karijeri".
- Medison Kiz: "Možete li da zamislite da na jednom turniru nikada ne doživite poraz?"
- Jednoglasan odgovor: "Ne".
- Dženifer Brejdi: "Je l' to važi za tebe u Istbornu?"
- Medison Kiz: "Ne, gubila sam tamo."
- Džesika Pegula: "Upravo tako. Nije riječ o tome da je jedne godine imao dobar niz, već da nikad nije izgubio na tom turniru. Nije važno gdje se takmičiš, pa čak ni na kom nivou. To je nevjerovatno."
- Dženifer Brejdi: "Veoma je teško postići tako nešto", zaključila je Amerikanka.