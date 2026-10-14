U podkastu 'The Players Boxpod', teniserke su razgovarale o nevjerovatnom uspjehu Novaka Đokovića, koji je osvojio 102. titulu bez poraza u Pekingu.

Izvor: Screenshot/YouTube/@ThePlayersBoxPodcast

Novak Đoković kao teniser nije pojam samo u muškom svijetu. I "ljepši" pol je očaran statistikom koju srpski teniser ima poslije dvije decenije na terenu, pa su o tome govorile i aktuelne teniserke. U podkastu "The Players Boxpod" sastale su se Medison Kiz, Džesika Pegula i Dženifer Brejdi i malo je reći da su bile očarane onim što je srpski teniser uspio da ostvari u Pekingu.

Novak Đoković je osvojio 102. titulu u karijeri i to bi bio ogroman uspjeh, da ne znamo da je to uradio na turniru na kojem je za sve ove godine ostao neporažen. Iako dugo godina nije igrao u Pekingu, riješio je da se vrati na mjesto uspjeha, uspio je i da ga ponovi i sad je na skoru od 34-0 na kineskom turniru. Zbog toga je podvig Novaka Đokovića gotovo nezamisliv, a sasvim sigurno ostaće i stran mnogim sportistima.

O čemu su pričale teniserke?

Razgovor su vodile treća teniserka svijeta Džesika Pegula, 20. na svijetu Medison Kiz i trenutno 598. na svijetu Dženifer Brejdi. Oduševljenje zbog nestvarnog rezultata u Pekingu jednostavno nije moglo da se sakrije.