Džimi Robertson otkriva kako je propustio šansu da se slika sa Novakom Đokovićem na aerodromu u Pekingu. Pročitajte sve detalje.

Izvor: Meng Gao / Alamy / Profimedia

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković prethodnih nedjelja bio je u Kini gdje je na spektakularan način osvojio Peking i na šokantan način završio takmičenje u drugom kolu Šangaja. Pored toga što će period u Aziji pamtiti po 102. tituli u karijeri, Novak bi mogao da zapamti i da ga je drugi poznati sportista čudno gledao na aerodromu - Džimi Robertson je priznao kako se to desilo.

Engleski snukeraš Džimi Robertson prepoznao je Novaka Đokovića u Pekingu, dok je putovao na svoj turnir u Šenženu, ali nije imao hrabrosti da pita najboljeg tenisera svih vremena za fotografiju. Dok su se Robertson i Đoković kretali ka svojim turnirima, snukeraš je bio pomalo zatečen susretom sa slavnom ličnošću - i u tom šoku propustio je šansu.

"Svratio sam u Peking radi pasoške kontrole i Novak Đoković je stajao tačno ispred mene u redu”, rekao je on za TNT Sports i dodao: "Postao sam nervozan i odustao od ideje da ga zamolim za fotografiju. Bio je tačno ispred mene. Bilo je nevjerovatno. Jedna od najvećih legendi svih vremena. Prošao je pasošku kontrolu, a zatim i ja."

Imao je Džimi još šansi da se fotografiše sa najboljim teniserom u istoriji, ali ih nije iskoristio. Baš kao što ni na turniru nije uspio da privede kraju posao u polufinalu, tako ni pored legende svjetskog sporta nije uspio da uradi ono što je silno želio.

"Morali smo da idemo šatl-vozilom do terminala. Stajao je na prednjem dijelu vozila, izašao, a ja sam pomislio: 'Dobro, stići ću ga'. I stigao sam ga, ali ga ipak nisam pitao! Opet sam odustao u posljednjem trenutku. Nikada više neću imati tu priliku”, ispričao je Džimi Robertson.

Šta je Robertson rekao o svom turniru?

Džimi Robertson je stigao do polufinala u Šenženu i bio je na korak od plasmana u finale, ali mu to nije pošlo za rukom. Poraz mu je jako teško pao jer tokom prethodnih godina nije imao priliku da igra tako velike mečeve i bori se za značajne titule u svijetu profesionalizma.

"Biću iskren. Bio je to jedan od najgorih osjećaja koje sam doživio kao profesionalac. Igram već dvadesetak godina kao profesionalac. Bio je to izuzetno važan meč na velikom turniru i veoma me je zaboljelo. Bilo je mnogo pozitivnih stvari, ali činilo se kao da su sve one pale u vodu kada sam se vratio kući. S obzirom na tok odlučujućeg frejma, imao sam osjećaj da sam već jednom nogom u finalu. Sad kad sam već nekoliko dana kod kuće, počinjem da sagledavam pozitivne strane. Osjećao sam se dobro, naročito u središnjem dijelu meča, kao i pred sam kraj", rekao je Robertson.

Nakon teškog perioda koji je imao u karijeri, Džimi Robertson je odigrao dobar turnir u Kini i na tom rezultatu mogao bi da gradi samopouzdanje za naredne izazove.

"Nije bilo problema sa tim da meč privedem kraju ili nečeg sličnog; jednostavno, nije se dalo. Imao sam osjećaj da me sreća nije poslužila, ali tako je moralo biti. Nadam se da je to bilo dovoljno da bar zadržim mjesto na turneji i za narednu godinu. O tome uopšte nisam razmišljao na početku sezone, ali ta misao je vremenom počela da se javlja. Bar sada mogu da se oslonim na to i nastavim da igram do kraja godine", zaključio je snukeraš.

Zvanično, Džimi je debi među profesionalcima imao tokom sezone 2002/03, ali je onda nekoliko godina igrao amaterski prije nego što se vratio 2007. godine. Najbolji plasman mu je 21. mjesto na svijetu, trenutno je 40. snukeraš planete i u karijeri ima jednu rangirnu titulu.

(MONDO)