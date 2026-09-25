Endi Marej otkriva kako je rizikovao zbog saradnje sa Novakom Đokovićem i zašto se povlači iz trenerskog posla.

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Endi Marej je jedan od najboljih tenisera 21. vijeka i mnogima od mladih igrača bi danas značili njegovi savjeti, međutim čini se da se neće baviti trenerskim poslom. Pokušao je Marej da sarađuje sa Đokovićem, i ta saradnja potrajala je svega nekoliko mjeseci, dok je ovog ljeta kratkotrajno "pritrčao" u pomoć Džeku Drejperu tokom sezone na travi, ali ni tu se nije zadržao.

Jednostavno, Endi Marej želi da "penziju" provede sa porodicom s kojom nije mogao da bude u onoj mjeri koliko je to htio tokom igračke karijere, pa je samo zbog Đokovića i Drejpera napravio kratak izlet u trenerski posao. I više mu se neće vraćati.

Šta je Marej rekao o Đoković?

Vidi opis Endi Marej: "Rizikovao sam zbog Novaka Đokovića, to mi je bila jedina šansa u životu" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: John Walton / PA Images / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Ella Ling / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Instagram/andymurray/printscreen Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: RONALD MARTINEZ / Getty images / Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Twitter/ESPN/printscreen Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Steven Paston / PA Images / Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

"Ja sam sada veoma srećan. Bio bih veoma srećan i da se uopšte više nikada ne bavim trenerskim poslom. Više sam nego zadovoljan time da budem sada kod kuće sa svojom porodicom i ne osjećam da mi je potrebno da budem trener", rekao je Marej.

"Ipak, prilika da radim sa Novakom bila je nešto posebno. Vjerovatno više ne bih dobio takvu priliku u životu i pomislio sam da je vrijedilo rizikovati, pokušati i vidjeti kako će se sve odvijati. I da znate, mnogo sam naučio iz tog iskustva", otvoreno priznaje sad Marej iako je samo nekoliko mjeseci radio sa svojim nekadašnjim velikim rivalom.

Više neće biti trener

Izvor: David Young / Actionplus / Profimedia

Njih dvojica znala su se još od tinejdžerskih dana, isto su godište i često su igrali završnice juniorskih turnira, potom su se borili za najveće pehare i na velikoj sceni, pa je mnoge iznenadila saradnja tokom 2024. godine.

"Razlog zbog kojeg sam pristao da pomognem Džeku Drejperu jeste to što mi se Džek zaista mnogo dopada, vjerujem u njegov tenis i volim da provodim vrijeme s njim. Imao sam i druge prilike da budem trener nakon što sam radio sa Novakom, ali nisam želio da provodim 30 nedelja godišnje na putu", zaključio je Marej.

"Samo zbog Novaka mi se igrao tenis"

Izvor: William WEST / AFP / Profimedia

Interesantno je da Marej, koga su povrede poremetile da ne ostvari karijeru kakva se predviđala (imao je doduše četiri osvojena grend slema, zlato sa Olimpijskih igara i bio je na prvom mjestu ATP liste), sada i ne pomišlja da igra tenis.

Samo ga je Đoković, onom pobjedom protiv Alkaraza u četvrtfinalu Australijan opena 2024. godine, podsjetio na taj osjećaj.

"Nemam nikakvu želju da ponovo igram tenis. Od kada sam prestao - zapravo, dva puta sam pomislio: ’Bilo bi lijepo da zaigram.’ Jednom je to bilo dok sam radio sa Novakom i gledao ga kako igra protiv Alkaraza u četvrtfinalu Australijan opena. Taj meč je bio nevjerovatan, atmosfera je bila nevjerovatna i pomislio sam: ’Vau, bilo je baš dobro što sam imao priliku da igram u takvom okruženju i protiv njega'", rekao je Britanac.

(MONDO)