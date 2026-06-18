Britanci su uzbuđeni zbog saradnje legendarnog Endija Marija i Džeka Drejpera koji traži put do teniskog vrha.

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Slavni britanski teniser Endi Marej nedavno je počeo saradnju sa sunarodnikom Džekom Drejperom, iako se činilo da poslije trenerske avanture sa Novakom Đokovićem neće ponovo biti u toj ulozi. Nekadašnji grend slem šampion je otkrio zašto je prihvatio ponudu 113. tenisera svijeta koji je u jednom momentu bio na četvrtoj poziciji na ATP listi.

Teška povreda ga je odvojila od terena na duži vremenski period, a ni povratak nije protekao onako kako se očekivalo. Koji je zapravo Endijev motiv u trenerskom poslu?

"Džek je prijavljen da naredne nedjelje igra u Istbornu, a onda na red dolazi Vimbldon. Već uveliko trenira i sprema se za povratak. Radio je većinu dana u prošloj nedjelji. Njegov tenis je fenomenalan, ali su ga različite povrede znatno omele. Sljedeći korak je da igra mečeve i vrati povjerenje u svoje telo", rekao je član "velike četvorke".

Izvor: David Young / Actionplus / Profimedia

Razlog za prihvatanje ponude je taj što žive jako blizu i uporedo može da se posveti porodici. Njih dvojica imaju jasan dogovor - 10 turnira godišnje.

"Zaista mi se mnogo dopada kako Džek igra, želim da mu pomognem kad god mogu, ali sam mu jasno rekao šta mogu, a šta ne. Našu saradnju je olakšala činjenica da živimo samo pola sata vožnje jedan od drugoga. Sa nekim ko je iz Amerike ili Španije saradnja bi bila nemoguća. I dalje želim da bude u stanju da pokupim svoju djecu iz škole i odvedem ih kući", rekao je Mari.

Osvrnuo se kratko i na saradnju sa Novakom Đokovićem koja nije potrajala, ali svakako mu je dala impuls da želi da se bavi trenerskim poslom. Još jednom je upitan šta mu je bilo najteže?

"Priprema za meč mi je bila teža nego sam meč. Mnogo je stvari moralo da bude urađeno prije toga. Razgovor sa igračem, da sve bude kontrolom, odgovarajući teren za trening zakazan, izabran pravi sparing partner, loptice, reketi, strategija… Sve to želite da bude besprijekorno prije same partije. Kada bi igrač izašao na teren, sve je postajalo lakše. Volio sam taj dio trenerskog posla kada pratim meč", rekao je Endi.