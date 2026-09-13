Marijana Veljović dobila je veliku čast da sudi finale US opena na kom će igrati Aleksander Zverev i Ben Šelton u Njujorku.
Marijana Veljović (39) sudi finale US opena. Ona će biti sudija u stolici u okršaju Aleksandera Zvereva i Bena Šeltona koje se igra u Njujorku danas (od 20 časova po našem vremenu). Velika čast za Srpkinju.
Vjerovatno bi se ovako nešto dogodilo i ranije, ali je razlog za to Novak Đoković. Njegova dominacija i pravila koja su postavljena značila su da ona ne može da bude u stolici. Zbog šokantnog ispadanja najboljeg tenisera svih vremena se situacija promijenila.
Marijana Veljović sudi finale US opena
Biće ovo prvi put da Marijana sudi muško finale grend slema. Ona ima zlatni bedž ITF od 2015. godine i već je sudila finala u ženskoj konkurenciji na sva četiri grend slema. Dva puta na Australijan openu i Vimbldonu i po jednom na Rolan Garosu i Vimbldonu.
Marijana Veljovic, a Gold Badge Chair Umpire since 2015, will be the chair umpire of men’s singles final between Alexander Zverev and Ben Shelton.@usopen— Michal Samulski (@MichalSamulski)September 13, 2026