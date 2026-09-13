Zagrebačka arena bila je poprište velikog MMA spektakla, pošto se u ovoj dvorani održao FNC 33 događaj u kojem smo vidjeli čak dve borbe za pojas.

Izvor: FNC / Instagram

Srpski MMA borac Darko Stošić pobijedio je u Zagrebu Hatefa Moila u pet rundi - nakon sudijske odluke!

Jedna od njih bila je ona između Darka Stošića i Hatefa Moila u meču za titulu teške kategorije.

Podsjetimo, Stošiću je ovo bila druga prilika da osvoji FNC pojas. Prošle godine nije uspio protiv Ivana Vitasovića nakon pet rundi.

Bio je bolji naš MMA borac u prvoj rundi! Nanio je nekoliko žestokih "lou kikova" Stošić, posle jednog je Hatef i zaklecao. Takođe je bilo i nekoliko odličnih udaraca u glavu i bio je znatno dominantniji naš borac.

Ipak, u drugi rundi stvar se okrenula... Hatef je pokušavao rušenja, ali neuspješno! Bliska runda koja može da ode na obije strane, ali je Stošić imao bolje udarce, ali je Hatef imao brojčano više udaraca.

Heavyweight Main Event is next!! the 39 year old Hatef Moeil defends his belt and his 13 fight win streak!!! #FNC33 has been great https://t.co/DirZouejOI — FriedMMA (@MerrabiMedia)September 12, 2026

Hatef je dominirao čitavu rundu, jer je rano oborio Stošića i onda vršio veliki pritisak i nanio veliku štetu Srbinu. Ipak, Stošić se nije predavao - uzvratio je u petoj rundi, a sudije su nakon dugog većanje presudile u korist srpskog borca!