Arina Sabalenka izbacila je bijes iz sebe posle poraza u finalu US Opena od Jelene Ribakine. Posle meča je objasnila da je to morala da uradi

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Arina Sabalenka nije zadržala prisebnost posle poraza od Jelene Ribakine u finalu US Opena. Psovala je kamermana koji ju je snimao u teškim trenucima, ljutito je poslala jednu lopticu na tribine, a povrh toga je nasred terena razbila reket od bijesa. Na konferenciji za novinare je posle meča objasnila taj potez:

"Zaista je teško kontrolisati emocije kada izgubite finale grend slema u kojem pokušavate da osvojie svoju treću titulu u nizu. Da sam to zadržala u sebi, na terenu ne bih mogla da progovorim ni riječ i ne bi bilo baš lijepo tamo", kazala je Sabalanka.

"Htjela sam da na taj način izbacim iz sebe svu agresiju i razočaranje", dodala je Beloruskinja, koja će završiti sezonu bez ijednog osvojenog trofeja.

Posle meča, na ceremoniji na kojoj je zvijezda bila Marija Šarapova, Sabalenka je došla sebi i uspjela da se sabere.

Sabalenka nije znala koliko nedelja je bila prva

Arina Sabalenka je na US Openu ostala bez titule i prvog mesta na WTA listi, koje je ispustila još u četvrtfinalu. Jelena Ribakina joj je tako nanela dvostruki poraz, a novinari su Beloruskinju pitali posle meča za to što je svrgnuta sa trona.

"Ne znam ni sama koliko sam nedelja bila prva"

"99 uzastopno", podsjetili su je novinari

"Vau, to je nevjerovatno. Hajde da vidimo da li Jelena može da me pobijedi u tome. Ako nastavi da igra ovako, biću u problemu", nasmijala se iskreno Sabalenka

Sabalenka jedva progovorila na terenu: "Neću ovo"

Navijači su jedva čekali da čuju Sabalenku na terenu posle poraza, a ona je smogla snage da kaže nekoliko riječi. Priznala je da to čini veoma nerado.

"Zadnja stvar koju sada želim je da držim govor, ali daću sve od sebe. Očigledno je da sam veoma razočarana, ali hoću da čestitam Jeleni na nevjerovatnoj godini i na neverovatnom uspjehu. Uživaj u ovome, zabavi se večeras i do kraja sezone, da bih mogla da osvojim neke trofeje", zadržala je svoj humor Sabalenka.



