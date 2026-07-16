Novak Đoković mogao bi da se nađe na finalu Svjetskog prvenstva i da navija za Lionela Mesija pošto prije toga ide kod Lebrona Džejmsa u emisiju.

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Novak Đoković mogao bi da bude na finalu Svjetskog prvenstva u fudbalu i da uživo gleda meč Španije i Argentine. Poznato je da se nekoliko puta susreo sa Lionelom Mesijem, da je i legendarni Argentinac gledao njegove teniske mečeve. To samo jasno stavlja do znanja za koga će navijati ako se nađe u nedelju na "Metlajf stadionu".

Meč se igra u 15 časova po lokalnom vremenu u Nju Džersiju, odnosno 21 sat po evropskom vremenu. Nije to baš termin koji odgovara igračima, ali šta je tu je. Postoji šansa da u loži bude i najveći teniser svih vremena. Ako do toga uopšte i dođe.

Novak je bio u Međugorju i otvorio teniski centar sa svojim prijateljom Ivanom Dodigom i ubrzo posle toga će krenuti u Ameriku, tačnije u Njujork. Ne zbog US opena već zbog nečeg drugog. Čeka ga Lebron Džejms...

Novaka čeka Lebron

Nije šala, Đoković zaista treba da bude u Njujorku i da snima emisiju sa njim. Najavljeno je da će da bude specijalni gost Lebrona Džejmsa u emisiji "The shop" koja će se snimati uživo u Njujork u petak 17. jula.

Biće tu i Lebronov biznis partner Maverik Karter, američki komičar Stel Brim i američki glumac i reper Trevis Benet. Đoković je na Instagramu potvrdio da će se tamo naći. Kad je već zbog obaveza tu 17. jula, velika je šansa da će 19. da bude na finalu.