Nakon poslednjeg sudijskog zvižduka u polufinalu Svjetskog prvenstva, Argentinci su razvukli spornu zastavu.

Izvor: Michael Zemanek / Shutterstock Editorial / Profimedia

Fudbaleri Argentine savladali su selekciju Engleske posle spektakularnog preokreta u polufinalu Svjetskog prvenstva, a ova utakmica imala je i političku pozadinu. Nakon poslednjeg zvižduka, "gaučosi" su slavili držeći transparent na kojem je pisalo "Las Malvinas son Argentinas", što znači "Foklandska ostrva su Argentina".

Ovo je podiglo dosta bure u Velikoj Britaniji gde traže kaznu za FS Argentine. Čeka se rekacija FIFA koja je jednom već kažnjavala zbog istog "ispada".

FIFA je 2014. godine kaznila Fudbalski savez Argentine sa 20.000 funti nakon što su igrači tog tima istakli transparent sa istom porukom uoči prijateljske utakmice protiv Slovenije.

Izvor: Dan Mullan / Getty images / Profimedia

Foklandska ostrva se nalaze u jugozapadnom dijelu Atlantskog okeana i pod upravom su Velike Britanije, ali su i dalje predmet spora oko suvereniteta između Velike Britanije i Argentine.

Ove dvije zemlje su od aprila do juna 1982. godine vodile rat oko ove teritorije, u sukobu koji je trajao 74 dana poginulo je 655 argentinskih i 255 britanskih vojnika. Takođe, život su izgubile i tri osobe sa samih ostrva.

Argentinci ne mare za prijetnje kaznama

Igrači Argentine su takođe pjevali pjesme u kojima su pominjani Foklandi, kao i argentinske legende Dijego Maradona i Lionel Mesi, nakon dramatične pobjede od 3:2 nad Egiptom u osmini finala.

Međutim, prije polufinala, selektor Lionel Skaloni je rekao da neće miješati fudbal i politiku, ali na kraju nije moglo da prođe bez trzavica.

"Realnost je da je ovo fudbalska utakmica. Ne mogu da miješam te stvari, posebno iz poštovanja prema onome što se dogodilo prije toliko godina”, rekao je Skaloni. Bio je to veoma tužan period u našoj istoriji i tu ne možemo mnogo toga da učinimo - takva je realnost. Stvari se dešavaju i drugde u svijetu, a mi kritikujemo postojanje rata. Naravno, svakako se sećamo tih ljudi. Ali ovo je fudbalska utakmica – ne treba miješati te dvije stvari."

Polufinalna utakmica je upravo zbog političke pozadine odigrana je uz pojačane mjere bezbjednosti. Tenzije je podigla i potpredsednica Argentine Viktorija Viljaruel na mreži X prije utakmice. "Ovo nije samo još jedna obična utakmica", napisala je