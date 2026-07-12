Vozač Dukatija Mark Markes pobijedio je danas u trci Moto GP šampionata za Veliku nagradu Njemačke.

Izvor: GIGI SOLDANO / AFP / Profimedia

Vozač Dukatija Mark Markes pobijedio je danas u trci Moto GP šampionata za Veliku nagradu Njemačke.

Markes je na Zaksenringu trijumfovao sa rezultatom od 40:53,148 minuta. Drugo i treće mjesto zauzeli su vozači ekipe Trekhaus. Aj Ogura je bio drugi sa 1,996 sekundi zaostatka, a Raul Fernandes treći sa 5,104 sekunde zaostatka.

Četvrti je bio Pedro Akosta iz ekipe Red Bul KTM Faktori, peti vozač Aprilije Horhe Martin, a šesti Frančesko Banjaja iz Dukatija. Sedmo mjesto zauzeo je vozač Jamahe Fabio Kvartararo, osmo Luka Marini iz ekipe Honda HRC Kastrol, a deveto vozač ekipe Red Bul KTM Teh3 Enea Bastijanini. Deseti je bio drugi vozač ekipe Red Bul KTM Faktori Bred Binder.

U generalnom plasmanu vozača prvi je Martin sa 208 bodova, 14 više od drugoplasiranog Ogure i 18 više od trećeplasiranog Marka Markesa. U plasmanu timova i konstruktora je i dalje prva Aprilija.

Takmičenje u Moto GP šampionatu nastavlja se 9. avgusta, kad je na programu trka za Veliku nagradu Velike Britanije.