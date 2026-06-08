Saša Zverev posta je grend slem šampion, a malo je nedostajalo da se uopšte ne bavi tenisom jer ima dijabetes tip 1 i njegovi roditelji bili su baš zabrinuti.

Izvor: Juergen Hasenkopf / imago sportfotodienst / Profimedia

Saša Zverev konačno je postao grend slem šampion. U finalu Rolan Garosa je posle drame i pet setova pobijedio Flavija Kobolija (Italija) i došao je do prvenca sa najveća četiri turnira - 6:1, 4:6, 6:4, 6:7 (5:7), 6:1. Način na koji je to učinio je posebno impresivan, pošto njemački teniser ima dijabetes tip 1.

Uprkos svim tim zdravstvenim problemima koje ima uspio je da napravi nestvaran uspeh. Mora da kontroliše hranu, koristi insulin, prati kada radi i šta radi. I pored svih tih restrikcija koje ima nije odustao od tenisa i san mu se konačno ostvario. Uzeo je grend slem titulu sa 29 godina.

Vidi opis "Mama je mnogo plakala, doktori su rekli da batalim tenis": Saša je sa dijabetesom postao grend slem šampion Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Juergen Hasenkopf / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 4 1 / 4 Izvor: Ella Ling / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 4 2 / 4 Izvor: Ella Ling / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 4 3 / 4 AD Izvor: David Inderlied / AFP / Profimedia Br. slika: 4 4 / 4

"Kao dijete nisam mnogo razmišljao o tome, kako je vrijeme prolazilo sve više sam mislio. Želim da pokažem svima da sa ovom bolešću možete daleko da dogurate", rekao je Saša jednom prilikom i potvrdio da je osnovao fondaciju koja skuplja novac za oboljele od dijabetesa.

"Majka je plakala, doktori su mi rekli da batalim tenis"

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U jednom od ranijih intervjua Zverev je ispričao o prvim koracima kada je saznao da ima dijabetes i kada je odlučio da želi da se bavi tenisom. Nije to bilo lako ni za njega ni za njegove najbliže. Posebno posle pesimističnih prognoza ljekara.

"Moji roditelji su bili baš uplašeni i zabrinuti. Mama je mnogo plakala kada smo dobili dijagnozu. Mnogi roditelji se uplaše kada čuju da im doktori kažu 'vaše dijete je veoma limitirano'. Doktorima sam još tada pričao da želim da se bavim tenisom i da mi je to jedini cilj", ispričao je Saša.

Neki doktori nisu blagonaklono gledali na to i tražili su mu da odustane još tada.

"Neki ljekari su mi rekli 'Ne, moraš da prestaneš, nema šanse da postaneš profesionalni sportista sa ovakvom bolešću'. Objašnjavali su mi da sa dijabetesom ne mogu da se bavim sportom koji je toliko fizički zahtjevan kao tenis. Te riječi su mi ostale u glavi, mnogo su me iznervirale, da budem potpuno iskren. Smatram da ne treba da postavljate limite djeci, jer to nije fer prema njima", dodao je Zverev.

Skandal na Rolan Garosu i promjena pravila

Na Rolan Garosu 2023. godine dogodio se skandal usred meča koji je Zverev igrao protiv Grigora Dimitrova. Sjeo je na klupu da ubrizga sebi injekciju insulina u pauzi između gemova, sudija mu to nije dozvolio.

"Rekli su mi da moram da napustim teren i da se računa to kao pauza za toalet. Objasnio sam im da su dozvoljene dvije pauze za toalet tokom meča koji traje pet setova i da ponekad moram da ubrizgam insulin četiri-pet puta. Rekli su mi da je čudno ako to radim na terenu. Ako ne uzmem insulin, život može da mi bude u opasnosti. Oni su mi na to rekli da im izgleda čudno. Pitao sam ih da li im stvarno liči da bih koristio doping usred meča, ti argumenti bili su besmisleni", rekao je Saša tada.

Alexander Zverev is living on needles for the last 25 years...taking Insulin everyday since age 4.



Today at 29, he became a GRAND SLAM CHAMPION. Overcame a life nemisis.



Huge Inspiration to children with diabetes. He runs a foundation for the same pic.twitter.com/sbjgsWMi05 — SK (@Djoko_UTD)June 7, 2026

Cijela ta situacija primorala je organizatore da promijene pravila. Rolan Garos mu se izvinio i posle toga je dobio dozvolu da koristi insulin tokom meča kada god za to postoji potreba.

Ko su poznati sportisti sa dijabetesom?

Vidi opis "Mama je mnogo plakala, doktori su rekli da batalim tenis": Saša je sa dijabetesom postao grend slem šampion Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Federico Titone/SOPA Images/Shut / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: STAFF / AFP / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Roger-Viollet via AFP / Roger Viollet / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Zbog savremene medicine i napretka u tehnologiji sportisti sada mogu da žive i da se takmiče, uz određen korekcije u svakodnevnom životu. Prema istraživanju koje je sproveo "Harvard" pre 100 godina je dijabetes tip 1 bio neizlečiv i ljudi su u prosjeku umirali dvije godine posle dobijanja bolesti, čak 90 odsto njih je preminuo u roku od pet godina. Od kada je profesor Frederik Banting sa pomoćnicima izumio insulin sve se promijenilo. Tako smo dobili dosta sportista koji su se uspješno bavili sportom i pored dijabetesa.

Čuveni bejzbol igrači Ketfiš Hanter (dijabetes tip 1) i Džeki Robinson (tip 2) bili su prvi Afroamerinkanci koji su dobili dozvolu da se takmiče u MLS ligi i obojica su preminuli sa 53 godine. Još jedan čuveni bejzbol igrač Ron Santo je krio da ima dijabetes sve do 1971. godine i preminuo je sa 70 godina, a desetak godina prije toga su mu obe noge amputirane. Bivši fudbaler Reala Naćo Fernandez i hokejaš Bobi Klark imaju uspješne karijere sa tipom 1 dijabetesa. Teniske legende Artur Eš i Bili Džin King su se bavili "bijelim sportom" sa dijabetesom tip 2. Primer u srpskoj košarci bio je i bivši igrač Crvene zvezde Adam Morison koji je i tokom mečeva znao da koristi insulin.