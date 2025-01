Novak Đoković i slavna Margaret Kort konačno su se upoznali tokom Australijan opena.

Izvor: Eurosport/Screenshot

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković predao je polufinalni meč na Australijan openu Saši Zverevu, zbog povrede koju je zaradio prije nekoliko dana na meču protiv Karlosa Alkaraza. Pred Đokovićem su sada nedelje oporavka i sigurno neće po lijepim detaljima pamtiti ovogodišnju posjetu Melburnu, ali će njegov nastup na prvom grend slemu sezone zauvijek pamtiti legendarna Margaret Kort (82).

Slavna teniserka iz Australije godinama je željela da upozna srpskog asa, ali se nikako nije ukazivala prilika da se to dogodi. Dugo očekivani susret konačno se dogodio ovih dana, kada je Novak Đoković primetio Margaret Kort, prišao, poljubio je i pozdravio se sa njom kao da se znaju čitavog života.

Zbog toga je Margaret Kort oduševljena šansom Novaka Đokovića da baš on obori njen rekord, za koji se godinama vjerovalo da je neprikosnoven. Trenutno Novak i Margaret dijele prvo mjesto na listi sa po 24 trofeja na najvećim turnirima i možda je baš to bio razlog zbog kojeg Kort želi da upozna Đokovića.

"Da, znam da jeste“, kaže sa osmehom 82-godišnja Margaret Kort i dodaje. "Juče sam ga prvi put vidjela kako na hodniku. Rekla sam 'Nikada ga nisam srela'. Niko nas nikada nije upoznao. Pokušavala sam da ga upoznam dvije godine, i svaki put se to nije desilo. I prošli smo juče, i on je prišao, i poljubio me, a mi smo samo rekli 'zdravo'. Bilo je kao da smo se već poznavali. Voljela bih da sam ga sreo ranije".

Svojevremeno je Kort osvojila 24 grend slem titule u singl konkurenciji i još 40 u ženskom i miks dublu, po čemu je apsolutna rekorderka u svetu tenisa. Ipak, mnogo se češće priča o rekordu u singlu, koji deli sa Novakom Đokovićem - a čini se da čeka i da ga srpski as obori, jer je jedini koji ima šanse za to.

"Mislim da sam uvijek govorila, čak i kada je Serena Vilijams pokušavala, uvijek sam govorila da je jedan rekord tu da bude srušen", rekao je Kort. "Mislim da je to cilj kome neko treba da ide", istakla je slavna Australijanka. Malo ispod njenog rekorda ostli su Štefi Graf i Rafael Nadal sa po 22 grend slem titule, a njemačka teniserka bila je omiljena igračica slavnoj Kort.

Australijanka Margaret Kort osvojila je 64 grend slem titule u sve tri konkurencije, ali je u profesionalnoj eri tenisa stigla samo do 11 grend slem titula u pojedinačnoj konkurenciji. Iako je nesumljivo jedna od najboljih svih vremena, mnogi smatraju da Kort ne bi beležila tako dobre rezultate u profesionalnom sportu.

"Vjerovatno sam bila prva koji je trenirala sa tegovima. U to vrijeme žene nisu dizale tegove", rekla je ona i dodala: "Štampa bi me nazvala 'australijski Amazon'. Čujete kako ljudi pitaju: ’Pa, da li biste se uklopili danas?‘ Mislim da bismo uspjeli, mislim da bi Rod Lejver takođe imao uspeha. Drugačije je vrijeme, ali mi smo bili pioniri onoga što ljudi danas gledaju".