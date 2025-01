Janik Siner je još jedan u nizu tenisera koji brane Novaka Đokovića.

Izvor: Printscren/Youtube/Australian Open TV

Svi redom brane Novaka Đokovića! Nakon što se oglasio Aleks Zverev i u nekoliko navrata je branio Novaka od napada publike i stručnjaka koji su ga optuživali da lažira povredu, sada se o tome oglasio i Janik Siner. On je na konferenciji za medije nakon svoje pobjede nad Benom Šeltonom u polufinalu istakao da je vrlo jasno da je Novak imao ozbiljne probleme.

Iako nije gledao meč Novaka i Zvereva jer je morao da se priprema za svoj duel sa mladim Amerikancem jasno je Sineru da je Đoković imao ozbiljne probleme. Kao neko ko je mnogo puta igrao pod povredom, u nemogućim uslovima, on je svima do sada dokazao da igra do same ivice izdržljivosti.

"Ako je Novak riješio da se povuče iz meča, to znači da je imao baš ozbiljan problem. On je mnogo toga tokom karijere da ovom sportu. Nisam gledao, jer sam se zagrijeva za moj meč. Ali, vidio sam posle šta se dogodilo. Niko nije srećan kada se takve stvari dešavaju, pogotovo u polufinalu grend slemova. Ipak, ako je Novak odlučio da se povuče, to je znak da je imao baš veliki problem. Jer, u prošlosti se dešavalo da uz neke fizičke probleme osvoji čak trofej. On uvijek daje sve od sebe. Želim mu brz oporavak", rekao je Janik Siner posle meča.

Uplašio se šta će mu se desiti!

Izvor: Twitter/BastienFachan

Kada je vidio kako je publika reagovala kada se Novak Đoković pobunio zbog ružnog ispada jednom novinara prema njemu i Srbima, Janik Siner nije hteo da izaziva sudbinu. Iako je njegov trener Daren Kejhil tražio da se požuri sa intervjuom i da se ne duži, on je ostao na terenu i strpljivo odgovarao na pitanja kako ne bi naljutio australijsku publiku. Sada će imati jedan dan da odmori, a nakon što u meču Medison Kiz i Arine Sabalenke dobije osvajačica ženskog singla, na teren će u nedelju Janik Siner i Aleks Zverev igrati svoje finale.

(MONDO, N.L.)