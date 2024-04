Toni Nadal vjeruje da će Rafa da bude među favoritima za medalju na Olimpijskim igrama.

Rafael Nadal (37) povukao se sa turnira u Monte Karlu i to je bio znak za početak novih spekulacija. Da li uopšte može da se vrati na teren? Da li je to znak da je ipak vrijeme za penziju? To su samo neka od pitanja koja su se pojavila pošto je španski as saopštio odluku da ne igra na narednom takmičenju.