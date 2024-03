Novak Đoković najavio da neće još dugo igrati tenis i da je blizu kraj njegove veličanstvene karijere.

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković vraća se posle pet godina u Indijan Vels, gdje će se narednih dana boriti za titulu na prvom Mastersu u sezonu. Iako je bilo najavljeno, na ovom turniru neće biti španskog tenisera Rafaela Nadala, koji se ipak povukao sa turnira u poslednjem trenutku. Taj detalj, ali i Novakovi rekordi iz prethodne godine, bili su glavna tema konferencije srpskog tenisera pred novinarima u Kaliforniji.

Đoković je pomenuo Nadala, Federera i Mareja, a zatim šokirao sve prisutne rečenicom "Rafa i ja nećemo još dugo igrati". Jasno je da se španskom teniseru bliži kraj karijere i da je trenutno u toku njegova oproštajna turneja, ali Novak je ranije isticao da će nastupati sve dok je konkurentan na najvećim svjetskim turnirima - da li se nešto promijenilo, pa Đoković najavljuje odlazak u penziju?

"Njih dvojica su, uz Endija Mareja, bili nerazdvojni dio mog razvoja kao igrača i svega što sam postigao. Za to su mnogo zaslužna rivalstva sa njima. Svi znamo da će ti trenuci doći za sve nas, ali kada zapravo dođu i kada zapravo shvatiš da je to to... Rodžer je završio karijeru, Rafa i ja nećemo još dugo igrati - jedna era se završava, i tužno je. S druge strane, toliko je divnih trenutaka i mečeva, rekorda koje smo postavili pojedinačno, ali i kao grupa. Možda i najveća rivalstva u istoriji sporta između nas trojice-četvorice", rekao je Novak Đoković u SAD.

Ova izjava najboljeg srpskog sportiste stigla je nakon što se Rafael Nadal povukao sa Indijan Velsa. Tima je postalo jasno da Španac nije u idealnom stanju i da ćemo ga ove sezone vidjeti na tek nekoliko turnira. Novak se osvrnuo i na to. "Hajde da vidimo koliko još možemo, tužno je što je Rafa morao da se povuče. Putovali smo skupa u SAD. Nije bilo planirano, ali bilo je lijepo vidjeti njegovu porodicu i njega. Znam da je došao rano jer je želio da se prilagodi vremenskoj zoni, da trenira što je više moguće i da se spremi. Dao je sve od sebe, ali nije bilo suđeno. Uvijek je želio da bude na vrhuncu na šljaci, na Rolan Garosu", zaključio je Đoković.

Generacija u kojoj su bili Novak Đoković, Rafael Nadal i Endi Marej, uz nešto starijeg Rodžera Federera, nosila je svjetski tenis više od dvije decenije. Uz povremene bljeske igrača poput Stena Vavrinke, Marina Čilića, Keija Nišikorija, francuskog tandema Conga - Monfis i drugih, gledali smo najbolju eru u istoriji ovog sporta. A šta ćemo kad odu? Novak Đoković tvrdi da je tenis u dobrim rukama!

"Novi klinci su tu - Alkaraz, Siner, Rune lideri su nove generacije, tu su i Medvedev, Cicipas, Zverev, Rubljov, svi oni su nevjerovatni. Mislim da je tenis u dobrim rukama - nadam se da naš doprinos u poslednjih dvadeset godina može da doprinese daljem razvoju sporta, to svi želimo, niko nije veći od tenisa kao sporta", zaključio je najbolji svih vremena.