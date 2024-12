Anastasija Ražnatović neprepoznatljiva: U ovom izdanju je u tajnosti otišla iz Srbije

Cecina ćerka je posjetila Srbiju zbog Nikoljdana u domu Ražnatovića

Izvor: Instagram / raznatovicanastasija

Pjevačica Anastasija Ražnatović posjetila je Srbiju, a povod je bila krsna slava koju porodica Ražnatović obilježava u domu na Dedinju.

Cecina ćerka je u našu zemlju došla sama, bez supruga, fudbalera Nemanje Gudelja i njegove porodice, ali se nije ni dugo zadržala.

Nakon što je provela vrijeme sa porodicom, bratancima i vidjela sve bliske prijatelje, Anastasija se sinoć brzopotezno vratila u Sevilju, gdje inače živi sa suprugom.

Nekada Ražnatović, a sada Gudelj, oglasila se putem društvenih mreža sa aerodromu u potpuno opuštenom izdanju i bez šminke, sa kapuljačom na glavi, a mnogi su istakli da je ne bi prepoznali.

Izvor: Instagram/Printskrin/raznatovicanastasija

"Vidimo se kasnije", napisala je pjevačica na španskom.

"Mamu su odveli kad sam imala 5 godina"

Nasljednica Svetlane Cece Ražnatović, Anastasija, otkrila je nepoznate detalje iz svog privatnog života. Pjevačica je otkrila kako je bilo odrastati u porodici najveće estradne zvijezde, kako se nosila sa hapšenjem majke kada je imala svega pet godina, ali i koliko je teško djetinjstvo bez oca, Željka Ražnatovića Arkana.

"Kao što znate, bilo je dosta oscilacija u našim životima. I ja i Veljko smo bili dosta mladi kada se sve to dešavalo. Kada je mama imala one probleme, to sam izuzetno teško podnijela, jer sam jako vezana za mamu. Trenutak kada su mamu odveli... imala sam tada pet godina, bila sam baš mala. Veljko i ja nismo znali šta se dešava, nisu nam pričali. Sjećam se samo scene za moj peti rođendan, bili smo u Žitorađi kod bake i deke, a mama je rekla da je u Americi na poslovnom putu", rekla je Anastasija i otkrila kako je izgledao jedan njihov telefonski poziv.

"Zvala sam je i ona je jecala preko telefona. Pitala sam je: 'Što plačeš, treba da budeš srećna, rođendan mi je', a ona kaže: 'Ne plačem, ne plačem'. Ja kažem: 'Pa dobro, mama, ako si ti u Americi, što tetka ne može da dođe? Što ste me obije ostavile?'. Rekla je: 'Pa ne možemo, zajedno smo tamo, imamo posla, ne možemo da se vratimo. Tu su baka i deka'.

Nismo mi znali sigurno dvije godine nakon toga šta se desilo", počela je Anastasija i opisala kako se osjećala kad je shvatila da je njena mama bila u zatvoru.

"Nisam je osuđivala. Ona je meni stvarno sve na svijetu i samo sam bila tužna što je morala da prođe kroz tako nešto u životu", priznala je ona.

Ražnatovićeva je rekla da joj niko nikada nije ništa loše rekao o njenim roditeljima.

"Ne smiju u lice to da kažu. Obično su to ljudi koji se kriju iza kompjutera i imaju slobodu da pljuju, vrijeđaju, razglabaju o temama o kojima nemaju pojma, hrane se time. Da mi neko to kaže u lice, burno bih reagovala".

Izvor: Mondo/ Đorđe Milošević