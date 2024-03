Nekadašnji protivnik Novaka Đokovića, teniser Felisijano Lopez, smatra da Srbin više neće dominirati.

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković čuva prvo mjesto ATP liste iako na početku nove takmičarske godine nije osvojio nijedan turnir, a pojedincima ga već otpisuju kada je riječ o dominaciji u budućnosti! Nekadašnji španski teniser Felisijano Lopez, dugogodišnji kolega i rival Novaka Đokovića ispričao je kako je jedna teniska era završena!

Iako je Đoković i dalje u samom svjetskom vrhu, a jasno je da su mu cilj u narednom periodu trofeji sa najvećih turnira, Felisijano je proglasio kraj! Po mišljenju Španca, Karlos Alkaraz i Janik Siner, uz podršku nešto starijeg Danila Medvedeva, preuzimaju vodeću ulogu u svjetskom tenisu i Novak sa njima neće moći da se bori!

"Jedna era tenisa je završena, Karlos Alkaraz i Janik Siner će dominirati tenisom. To je evidentno. Rodžer Federer je već otišao, vidjećemo koliko će još moći Novak Đoković, a još manje znamo šta će biti sa Rafaelom Nadalom. Jasno je da svijet tenisa prolazi kroz brutalnu promjenu. To što je Đoković loše počeo sezonu, ne mora ništa da znači. I ranije se dešavalo da odigra loše neki turnir i ljudi se alarmiraju. Zato što gotovo nikada ne gubi. Izgubio je od Sinera u Melburnu, potom u Indijan Velsu... Ali sada ima drugačiji način priprema, drugačije pravi kalendar. Do sada je to funkcionisalo, najbolje da sačekamo i vidimo šta će se desiti", istakao je Felisijano, nekada 12. teniser planete.

Lopez je profesionalno igrao od 1997. do 2023. godine, pa je imao priliku da svjedoči najboljoj eri u istoriji tenisa. Svjestan je da se više nikada neće poklopiti da trojica igrača budu toliko dominantni u odnosu na ostatak ATP liste.

"Njihove godine su bile nešto nerealno. Trojica brojeva 1, trojica najboljih tenisera u istoriji koji su se nadmetali jedan protiv drugoga posljednjih čak 15 godina. Meni to djeluje potpuno nestvarno. I nikada se neće ponoviti. Što prije to prihvatimo, bolje je. I što prije prestanu poređenja, takođe je bolje", rekao je Felisijano Lopez i dodao:

"Nikada više tenis neće imati generaciju kao što je velika trojka. Niti je takva postojala od početka tenisa. Zato je najbolje da uživamo u onome što imamo jer se to nikada neće ponoviti. Kada kažem ljudima da je Andre Agasi osvojio osam gren slem titula, oni kažu 'samo!'. To je percepcija ljudi koji ne poznaju tenis niti sport. Kada neko osvoji 22 grend slem trofeja, sve što se ranije dešavalo padne u vodu. A to je nepravedno."

Ipak, nekadašnji španski teniser vidi da će biti prostora za uživanje i u narednim godinama, zbog mladih igrača koji su već počeli da grade karijere.

"Moramo da uživamo u ovome što imamo, bez poređenja sa onim što smo imali. Da uživamo u igrama Alkaraza i Sinera koji mi se čine vanserijskim teniserima. Mislim da imamo mnogo sreće sa njima dvojicom sa obzirom da dolaze poslije Federera, Nadala, Đokovića, Mareja", zaključio je Felisijano Lopez.