Pet osoba je izgubilo život, dok je oko 200 povrijeđeno u stravičnom napadu koji se dogodio u Njemačkoj.

Vozač koji je u petak kolima uletio u masu ljudi tokom božićnog vašara u njemačkom gradu Magdeburgu i koji je identifikovan kao saudijski lekar Taleb A, nalazi se u pritvoru, a nema naznaka o islamističkim motivima napada, javljaju njemački mediji pozivajući se na policiju.

"Odgovorno javno tužilaštvo u Magdeburgu zatražilo je nalog za hapšenje zbog ubistva i višestrukog pokušaja ubistva, koji je izdao okružni sud u Magdeburgu. Sudija je odredio istražni pritvor zbog pet tačaka ubistva, višestrukih pokušaja ubistva i višestrukih nanošenja teških tjelesnih povreda", saopštila je policija, prenosi "Bild".

Kasno sinoć, "vozač smrti" je izveden pred sudiju u Centru za pravosuđe u Magdeburgu. U napadu, koji se dogodio u petak popodne, kada se Taleb A. zaletio automobilom na ljude okupljene na Božićnom vašaru, ubijeni su dječak (9) i četiri žene (45, 52, 67, 75 godina).

Bild piše da je napad trajao tri minuta. Kako pišu, oko 19 časova crni BMW prilazi božićnoj pijaci. Prostor je obezbijeđen betonskim stubovima, ali ne u potpunosti. Vozač probija rupu u ulici "Breiter Weg", ubrzava i juri velikom brzinom u uličicu između tezgi.

Šef Federalne službe kriminalističke policije (BKA) Holger Minh izjavio je za ZDH da su motivi Taleba A. i dalje suviše nejasni za jasnu procjenu, ali da, uprkos prirodi zločina, nema naznaka da je napad bio motivisan islamističkim principima.

Federalnom tužiocu, takođe, još nije jasno kako bi se činjenice klasifikovale, navodi "Bild" i dodaje da je osumnjičeni imao islamofobične stavove i da je bio aktivan na desničarskim ekstremističkim platformama. Međutim, danas se ne može nedvosmisleno reći da je zločin politički motivisan, rekao je načelnik Federalne službe kriminalističke policije.

Posle napada u Magdeburgu, predstavnik savezne vlade za žrtve Paskal Kober očekuje da će za nekoliko stotina ljudi možda biti potrebna pomoć.

"To je bio jedan od najvećih napada koje smo imali do sada. Ako uključite svjedoke i prve odgovore, to se povećava na trocifreni broj pogođenih ljudi", rekao je on.

Tužilac Magdeburga je juče na konferenciji za novinare rekao da je u napadu pet osoba poginulo, a više od 200 je povrijeđeno.

Napadač, čije ime još nije zvanično objavljeno, po pisanju njemačkih medija po profesiji je ljekar koji se na društvenim mrežama zalagao za borbu protiv islamizma i za koga se, prema preliminarnim informacijama, vjeruje da je djelovao sam.

Po informacijama koje su trenutno dostupne, napadač je specijalista psihijatrije i psihoterapije, porijeklom iz Saudijske Arabije. U Njemačku je došao 2006. godine i od tada je živeo u Bernburgu, oko 50 kilometara južno od Magdeburga.

