Nadali su se navijači Crvene zvezde da bi uskoro moglo da dođe vrijeme da ponovo Nikola Vučević zaigra u ABA ligi, ali neće od toga biti ništa.

Ne prestaju glasine o trejdu Nikole Vučevića! Videli smo da su se Golden Stejt Voriorsi pojačali na poziciji plejmejkera dovođenjem Denisa Šredera, ali sada se govori da žele da do kraja ove sezone sa Čikagom dogovore i prelazak Nikole Vučevića u tim Stiva Kera. Na mestu centra Golden Stejt ima često povređenog Kevona Lunija, kao i Drejmonda Grina koji je ipak više četvorka i potrebno im je pojačanje pod košem.

Čikago će se naredne godine rešiti ugovora Lonza Bola, pokušavaju da trejduju Patrika Vilijamsa i Zeka Lavina i da sa mladim Kobijem Vajtom i Ajom Dosunmuom, kao i sa mnogo pikova započnu novu eru. Vučević koji će ove sezone zaraditi 20.000.000 dolara, a naredne 21.500.000 im se u to nikako ne uklapa.

Iskusni 34-godišnji Crnogorac je više puta navodio da navija za Crvenu zvezdu i da bi voleo da nekada obuče dres crveno-belih, ali pošto ne pokazuje znake usporavanja u NBA teško da će se to desiti. On sa 34 godine prosečno beleži 21 poen, 9,8 skokova i 3,2 asistencije po meču, a zbog toga nije samo Golden Stejt zainteresovan za njega.

Los Anđeles Lejkersi koji već imaju Entonija Dejvisa se raspituju kako bi mogli da ga dovedu, kao i Nju Orleans Pelikansi, a Detroit Pistonsi koji su upravo otpustili centra Pola Rida to su uradili kako bi potencijalno napravili mesto Vučeviću. Iako je rođen u Švajcarskoj i iako je igrao u NCAA on je ipak odigrao nekoliko mečeva ABA lige i to u dresu Budućnosti kada je aktivan bio NBA lokaut 2011. godine.

