Posle samo tri dana ona je "svojevoljno" napustila šou, a o tome kolaju mnoge priče u Njemačkoj.

Izvor: Instagram/coraschumacher/Youtube/ Ayrton01CZ/Screensot

Deset godina nakon što je Mihael Šumaher doživio nesreću na skijanju na Francuskim Alpima, a o njemu se i dalje zna jako malo toga. Izlazili su razni intervjui porodice i prijatelja, snimani su dokumentarci, ali se o sadašnjem stanju nekadašnjeg višestrukog šampiona Formule 1 zna jako malo. Razlog za to je i posebna klauzula porodice Šumaher sa njemačkim medijima po kojoj bez njihovog znanja nemoguće objavljviati priče o Šumaheru.

Sada je ta klauzula dovedena u pitanje, pošto je Kora Šumaher opet u centru pažnje! Ova njemačka manekenka je bivša supruga Mihaelovog brata Ralfa, takođe nekadašnjeg profesionalnog vozača u Formuli 1. U posljednje vrijeme je sve više u javnosti, a sada se prijavila za jedan rijaliti šou.

U njemu je cilj preživjeti u australijskoj džungli, a njeno pojavljivanje je dovelo do velikih potresa. Bilo je mogo bojazni da ona može da otkrije nešto o Mihaelovom stanju, a kada je samo tri dana od početka takmičenja ona navodno svojevoljno odustala krenulo je mnogo spekulacija o tome da se to desilo posle velikih pritisaka porodice.

PRVO ONLY FANS, SAD OVO... ŠUMAHERE BOLI GLAVA OD NJE!

Nekadašnja supruga Ralfa Šumahera ima 47 godina i prije nekoliko mjeseci je napravila veliku buru kada je saopštila da će napraviti profil na sajtu za odrasle. Ova nekadašnja manekenka i TV voditeljka je zbog toga odmah ušla u klinć sa porodicom i uskoro je otkriveno da njen 22-godišnji sin David zbog ovog poteza više ne razgovara sa njom. On se poput oca i strica bavi trkama, a nije mu lako palo to što je njegova majka počela da na društvene mreže izbacuje provokativni sadržaj.

"David i ja trenutno ne razgovaramo. Opet me je svuda blokirao. Ovo je jako bolno za mene. To je moje diete i mislim da me svaka žena koja je u takvoj situaciji može razumjeti. Prošlo je više od godinu dana od kada sam ga posljednji put vidjela i razgovarala sa njim. Prošle godine sam jednom smjela da dođem na njegovu trku. Još uvijek me jako boli što se moj dječak toliko udaljio od mene nakon razvoda. Ne znam zašto", rekla je Kora i dodala: "Voljela bih da mu kažem koliko sam ponosna na njega i da ga volim svim srcem. On je moj sin, moje jedino dijete. Uvijek ću biti tu za njega. Nije važno kada, uvijek me može nazvati."

Kora je bila u braku sa Ralfom Šumaherom 2001. godine i to samo nekoliko mjeseci nakon što su u njemačkim tabloidima glavne vijesti bile njene nage fotografije. Brak je potajao do 2015. godine, a tokom godina se Kora redovno slikala za poznate muše časopise. Čak je navodno napisala i knjigu, ali ta knjiga nikad nije objavljena.

ŠTA JE SA ŠUMAHEROM?

Vidi opis PORODICA ŠUMAHER DRHTI ZBOG BIVŠE ŽENE I RIJALITIJA: Isplivali novi detalji, familija HITNO reagovala! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Profimedia Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Profimedia Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Profimedia Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: YouTube/FORMULA 1 Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Profimedia, Profimedia/Gero Breloer Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Profimedia Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Profimedia Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Profimedia Br. slika: 9 9 / 9 AD

To niko ne zna. On se prije deset godina teško povrijedio na skijanju u Francuskim Alpima blizu Grenobla. Zna se da je nakon nesreće šest mjeseci bio u komi i da je konstantno u porodićnoj kući u Švajcarskoj. Porodica radi sve što može da zaštiti njegovu privatnost, a u posljednje vrijeme je mnogo prašine podigla vijest da bi mogao da se pojavi na vjenčanju ćerke. Deceniju kasnije njegovo stanje ostaje misterija, a izgleda da je proodica uspjela da spjrieči nekadašnju suprugu Ralfa Šumahera da išta otkrije, makar i slučajno.