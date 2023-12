Jedan od retkih koji ima privilegiju da poseti Mihaela Šumahera, između redova otkriva da su se stvari značajno promenile posle nesreće.

Približava se deseta godišnjica od jezive nesreće koju je doživeo Mihael Šumaher, ujedno i čitava decenija od kada niko u javnosti nije video legendarnog šampiona Formule 1. O njegovom stanju se mnogo spekuliše, svi bi želeli da čuju ekskluzivu, međutim tek retki prijatelji su zaista imali prilike da vide Šumija od tog jezivog dana na skijanju u Alpima 2013. godine. A i oni koji su ga videli, imaju dogovor da ne pričaju o tome...

Jedan od onih koji povremeno daju informacije medijima je Žan Tod, nekadašnji šef Mihaelu Šumaheru u Ferariju, ali isto tako i porodični prijatelj koji je uz njega bio u najboljim i najtežim trenucima karijere. Sada je za francuski list "L'Ekip" u tek nekoliko reči otkrio šta se to dešava sa čuvenim vozačem Formule 1.

"Mihael je tu, tako da mi ne nedostaje... Ali, to više onaj isti Mihael na koga smo navikli. Drugačiji je, ali o njemu divno brinu njegova supruga i deca. Oni ga štite", kazao je sada Žan Tod koji se trudio da kao i obično ne otkriva previše detalja o svom prijatelju, inače danas 54-godišnjaku koji boravi u svojoj vili u Švajcarskoj: "Njegov život je sada drugačiji, ali imam tu privilegiju da delim trenutke sa njim. Na tu temu nema ništa više da se kaže. Nažalost, to mu se desilo pre 10 godina i to više nije onaj Mihael koga smo znali iz Formule 1".

Podsetimo, Mihael Šumaher je sedmostruki šampion Formule 1 i jedan od najboljih sportista svih vremena, a 29. decembra 2013. godine je na skijanju u Alpima pao na glavu i udario o stenu. Odmah je prebačen u bolnicu gde je operisam, a zbog opasnosti u kojoj je bio - stavljen je u indukovanu komu. Prebačen je potom na kućno lečenje u Lozani gde o njemu brine porodica.

U međuvremenu, niko od njih, kao ni od osoblja koje je angažovano oko Šumija, nije želelo da otkriva nikakve detalje o njegovom stanju, tako da se spekulisalo da je vrlo loše, čak i da praktično živi kao biljka.

"Mi nastojimo da živimo kao porodica, kako je Mihael voleo i kako još uvek voli. S njim radimo terapije i činimo sve kako bi mu bilo bolje i kako bi mu bilo ugodno. Nastavljamo sa životom, a privatno je privatno. Važno mi je da nastavi da uživa u privatnosti koliko god je to moguće. On je uvek štitio nas, a sad mi štitimo njega", pričala je Mihaelova supruga Korina Šumaher u jednom od retkih intervjua na ovu temu.