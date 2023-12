Bivši agent i prijatelj Mihaela Šumahera pomirio se da ga nikada više neće vidjeti.

Bliži se deseta godišnjica od teške nesreće Mihaela Šumahera na skijanju, ujedno i decenija od kada smo ga poslednji put vidjeli u javnosti, a zbog toga su se mnogi njegovi prijatelji - i nekadašnji saradnici - pošteno raspričali. Čuli smo tako da je Žan Tod koji ga redovno viđa pričao o tome da "Mihael nije više isti", a takve riječi kao da su još više zaintrigirale Šumijevog nekadašnjeg agenta Vilija Vebera koji je od 2013. kivan na porodicu čuvenog vozača Formule 1.

Veber je razočaran zato što mu Korina Šumaher ne dozvoljava da vidi Mihaela i čini se da je jedan od rijetkih koji nema nikakvog razumijevanja za patnju porodice, pa je sada za "Cologne Express" ispričao da nema više nikakvu nadu da će ikada više vidjeti svog prijatelja.

"Kada razmišljam o Mihaelu, nažalost nemam više nikakvu nadu da ću ga ponovo vidjeti. NIkakve pozitivne vijesti nisam dobio već deset godina. Da li žalim što ga nisam vidio odmah posle nesreće? Naravno, žalim zbog toga i krivim samog sebe. Trebalo je da odem odmah u bolnicu, oplakivao sam ga kao pas posle nesreće. To me je jako pogodilo, možete samo da zamislite. Ali, na kraju sam morao da to pustim i da se oprostim od Mihaela", ispričao je Vili Veber koji je godinama vodio brigu o Šumiju.

"I posle tri-četiri godine kasnije, ljudi koji me prepoznaju su me zaustavljali i pitali da li sam njegov bivši agent i pitali su me za njegovo zdravlje. Prestao sam da im objšanjavam i pomislio - zašto mene niko ne pita kako sam? Pomirio sam se sa tim da je gotovo, da ne razmišljam o tom sr**u".

Razlog zbog kog će tek sada teško Veber posjetiti Šumahera je intervju iz prošle godine kada je veoma bijesno "udario" po Korini i tvrdio je da je cijela familija lagala kako bi ga spriječili da posjeti svog bivšeg klijenta: "To me je jako boljelo. Pokušao sam stotine puta da kontaktiram Korinu i nije mi se javila. Zvao sam i Žana Toda i pitao ga da idem u bolnicu, rekao mi je da čekam i da je još rano. Zvao sam i sjutradan, niko mi nije odgovorio. Nisam očekivao da će se tako ponašati i još sam ljut. Izopštili su me govoreći da je rano, a prošlo je devet godina. Možda samo treba da kažu istinu", pričao je Veber prošle godine za "Gazetu".

"Razumio sam u početku cijelu situaciju i uvijek sam radio sve da zaštitim privatni život mog Mihaela Šumahera, ali od tada samo slušam njihove laži. Rekao sam sebi da ću brinuti za njegovu porodicu jer ne mogu da promijenim stvari koje su se desile. Pa, bio mi je kao sin. I danas me boli kada pričam o tome", kazao je tada Veber, koji je očigledno promijenio mišljenje u poslednjih godinu dana jer sada "krivi sebe".

Mihaela Šumahera niko sem najbliže porodice i prijatelja nije vidio u javnosti deset godina, preciznije od 29. decembra 2013. godine kada je doživio jezivu nesreću u francuskim Alpima i udario glavom o stijenu. čuva se u strogoj tajnosti na imanju u Švajcarskoj.

Prema poslednjim informacijama, nakon nesreće koju je Šumaher doživio - napravljene su dvije kobne greške koje su možda i uticale da se njegovo stanje ne popravi do danas.