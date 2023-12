Doktori su preporučili da se poznatim zvukovima bude Šumaherove reakcije, zato se našao u automobilu!

Izvor: firo / DPA / Profimedia

Jedan od najboljih aumobilista svih vremena Mihael Šumaher doživeo je tešku nesreću tokom skijanja u Francuskoj, na današnji dan pre tačno 10 godina. dok se kretao neobeležnim delom staze bivši as Formule 1 pao je i glavom udario u stenu, od čega se nikada nije oporavio - iako je na njegovo lečenje potrošena ogromna svota novca. Deo terapije za oporavak slavnog Šumija je i stimulisanje njegovog mozga dobro poznatim zvukovima.

Kako prenosi pouzdani nemački "Bild" zbog procene da će se mozak sedmostrukog šampiona sveta aktivirati kada se nađe u poznatom okruženju, Mihael Šumaher je redovno vožen u Mercedesu AMG koji je trebalo da posluži kao simulacija za bolid Formule 1. Šumaher je davne 1991. godine debitovao u najbržem karavanu na svetu, a zatim u narednih 15 godina karijere sebi izgradio status najboljeg svih vremena. Penzionisao se 2006. godine, a vratio 2010. godine i još tri sezone bio deo Formule 1. Istina, sa mnogo manje uspeha - njegovih sedam titula, dva druga i dva treća mesta u generalnom plasmanu na kraju sezone došli su u prvom mandatu.

Ipak, zvuk Mercedesa koji je vozio tokom poslednje tri godine karijere urezao se u njegovo pamćenje. Zbog toga su lekari procenili da bi bilo dobro primeniti revolucionarnu terapiju - pokušali su da Mihaela Šumahera prebace u okolnosti koje su njemu dobro poznate. Na stazu, uz jake zvukove i mnogo brzine!

Čak ni to nije dovoljno da pojedini članovi porodice ili najbliži prijatelji slavnog automobiliste pomisle kako će se on u potpunosti oporaviti. Šumaherove obožavaoce prethodnih dana zabrinule su poruke koje su poslali njegov brat Ralf i nekadašnji timski kolega Luka Bader. "Nedostaje mi Mihael iz starih dana. Život je s vremena na vreme nepravedan. Majkl je imao mnogo sreće tokom svog života. Ali onda se dogodila ova tragična nesreća. Na sreću, napredna medicinska nauka pruža mnogo mogućnosti. Međutim, ništa više nije kao što je bilo", rekao je Ralf, dok je Luka dodao: "Porodica želi da zadrži neku vrstu tajnosti u vezi sa ovom teškom situacijom, a ja poštujem njihovu volju."

Za sada nema dokaza o tome koliko je uspešna bila ova terapija, ali nemački mediji otkrivaju da je Mihael Šumaher pod nadzorom čak 15 članova lekarskog tima. Oni svakgo minuta vode računa o slavnom sportisti, a u ekipi koja se brine o Mihaelu nalaze se lekari, asistenti i maseri. Takođe, pored njih postoji i lista ljudi koji mogu da vide Šumahera, a na njoj je tek nekoliko javnosti poznatih imena - između ostalih i nekadašnji direktor Ferarija Žan Tod, odnosno pomenuti vozač tog tima Luka Bader.

Tod, jedan od najbližih saradnika iz trkačkih dana, nedavno je govorio o Šumiju. "Mihael je tu, tako da mi ne nedostaje... Ali, to više onaj isti Mihael na koga smo navikli. Drugačiji je, ali o njemu divno brinu njegova supruga i deca. Oni ga štite", kazao je sada Žan Tod koji se trudio da kao i obično ne otkriva previše detalja o svom prijatelju, inače danas 54-godišnjaku koji boravi u svojoj vili u Švajcarskoj: "Njegov život je sada drugačiji, ali imam tu privilegiju da delim trenutke sa njim. Na tu temu nema ništa više da se kaže. Nažalost, to mu se desilo pre 10 godina i to više nije onaj Mihael koga smo znali iz Formule 1".

Inače, Mihael Šumaher je osvojio dve uzastopne titule u Formuli 1 kao vozač Benetona tokom devedesetih godina, a zatim je u bolidu Ferarija dominirao i pet puta u nizu postao šampion sveta. Od nesreće koje se dogodila 29. decembra 2013. godine nije viđen u javnosti - jedno vreme bio je u komi, podvrgnut je brojnim operacijama, a zatim je porodica odlučila da ga "sakrije" u porodičnu kuću na Ženevskom jezeru.