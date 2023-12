O ishrani Novaka Đokovića govorio je njegov saigrač i prijatelj Filip Krajinović.

Srpski teniser Novak Đoković i u 37. godini igra maestralno i iza njega je sezona u kojoj je osvojio tri grend slema, dva mastersa (Sinsinati i Pariz) i završni masters u Torinu, a svima deluje kao da je "mnogo mlađi". Jedan od razloga za to je i što je Novak nestvarno disciplinovan kada je ishrana u pitanju. Dobro je poznato da već godinama ima posebnu dijetu i da je ostvario veliki napredak nakon što je iz ishrane izbacio gluten, dok je sada njegov saigrač iz Dejvis kup reprezentacije i jedan od najboljih prijatelja Filip Krajinović otkrio do kojih sitnica to ide.

"Toliko je disciplinovan... Novak ima posebnu hranu za sebe kada smo sa reprezentacijom. Ima stvari koje jede kao i mi, međutim ako je to što njemu odgovara taj dan, uzeće i hranu koja je za sve. Ali, obično nosi svoje pakete i ono što njemu prave i ono što sam pravi", kazao je Filip Krajinović u podkastu "Alesto" kod Ace Stojanovića.

"Kakve su mu navike? Nije Novak neko ko ustaje rano, voli da spava. Njemu je dug dan, ima puno obaveza preko dana, izmori se, ali toliki je profesionalac da zna šta i kako treba sa svima. Za sve nađe vremena. Ja ga često pitam kako napraviš plan dana da sve postigneš, eto Novak kaže da je to tako. Čudo je, šta da kažem!", poručio je Krajinović koji je kazao da nije imao mnogo prilike da priča sa Noletom tokom Dejvis kupa u Malagi, ali mu je jedna stvar bila jasna.

"Znam samo da je jako motivisan i da želi i dalje da osvaja. Željan je toga. Ja verujem da i dalje pokazuje da je najdominantniji i najzreliji od svih i veruje u to što radi. Ja ne znam gde je njemu granica. Majke mi. Da me pitaš, ne znam... Da mi kažeš da će igrati do 40, ja bih rekao da hoće. On je lud!", nasmejao se on.

Što se tiče Novakove specijalne ishrane, pre nekoliko godina je demantovao priče koje se pojavljuju o njemu: "Ja nisam vegan! Ishrana mi je uglavnom bazirana na biljnoj osnovi, s tim što jedem ribu i jaja kao izvore proteina. Da ne ulazim sad baš u detalje, ali u biljnoj hrani ima dosta izvora proteina, iako mnogi znaju samo za meso, koje je u našoj kulturi "nezaobilazna" namirnica. U avgustu 2015. godine sam odlučio da ne jedem meso. Imam svoje razloge, što etičke, što zdravstvene. Ne želim uopšte da se vraćam na meso niti da podležem tom pritisku. Ne želim to uopšte da komentarišem, pošto mi je potpuno besmisleno. Ljudi koji nisu dovoljno informisani prave zaključke koji nemaju osnovu. Čujem da neki čak kažu da mi supruga brani da jedem meso?! Pa ona ga sama jede, sada, u trudnoći".