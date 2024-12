Drejmond Grin brani Nikolu Jokića, dotle smo došli...

Velika rasprava zapalila je Ameriku! U nekoliko emisija koje vode bivši ili sadašnji košarkaši pokrenuta je debata ko je bollji košarkaš - Nikola Jokić ili Hakim Olajdžuvon! Sada se o tome oglasio i Drejmond Grin, a u svom podkastu imao je raspravu sa legendarnim plejmejkerom Semom Kaselom oko toga.

Dok je Drejmond imao prilike da igra protiv Jokića, Sem Kasel mu se suprotstavio kao dio stručnih štabova Los Anđeles Klipersa, Filadelfije i Bostona. On je zapravo kao ruki došao u Hjuston sa Hakimom Olajdžovanom kao liderrom i osvojio dvije titule. Treću je uzeo 2008. kao član Bostona. Igrao je i za Finiks, Dalas, nju Džersi Netse, Milvoki Bakse, Minesotu i Los Anđeles Kliperse.

"Džet (Keni Smit prim. aut) mi je rekao: 'Kažem ti Drejmonde, Nikola Jokić ne može ništa Hakimu Olajdžovanu. I imam problem sa tim. Teško mi je da u to povjerujem. Znam da je bio sjajan, ali reći da Džoker nije ista kategorija kao Hakim je ludo za mene. Kako se osjećaš ti po tom pitanju?", rekao je Drejmond Grin, prisjećajući se gostovanja Kenija "Džeta" Smita, jednog od najboljih igrača tog šampionskog tima Hjustona.

Kasel je ipak dao prednost rođenom Nigerijcu koji je tokom karijere nastupao za selekciju Sjedinjenih Američkih Država. Istakao je da je Hakim Olajdžuvon kompletniji igrač i da niko nije mogao da ga zaustavi defanzivno, pa ne bi mogao ni Nikola Jokić.

"Drim je bio zver na obije strane terena. Drim je u Top 10 u svakoj kategoriji NBA - ukradene lopte, skokovi, naravno poeni. Tako da bi Džoker davao poene Drimu, ali Drim bi ga izmorio zbog konstantnog pritiska. Neće on da ugura Drima ispod koša, to se neće desiti. Jokić nema šanse! Ako mu je Džoel Embid pravio probleme ofanzivno, onda ne bi imao šanse protiv Drima. Kako da ga zaustaviti? Imao je odgovor na sve što radite defanzivno, sve! Ludo je što je on te stvari vježbao!", rekao je Sem Kasel.

Hakim Olajdžuvon rođen je u Lagosu u Nigeriji i bio je prvi pik na draftu 1984. godine, ispred Majkla Džordana koji je bio treći, Čarlsa Barklija kao petom, Alvina Robertsona, Otisa Torpa, Kevina Vilisa, Džona Stoktona.... Proveo je skoro cijelu karijeru u Hjustonu, tu je bio od 1984. do 2001. godine, a poslednju sezonu odigrao je u Toronto Reptorsima. Dva puta je bio NBA šampion, dva puta MVP finala, jednom MVP, 12 puta Ol Star, šest puta je biran u prvi tim NBA lige, a po tri puta u drugi i treći. Uspio je dva puta da bude najbolji defanzivac lige, pet puta u prvoj, a četiri puta u drugoj defanzivnoj petorci. Bio je dva puta najbolji skakač, a tri puta najboilji bloker NBA lige.

