Lijepa praznična atmosfera širila se Dvorskim trgom na kojem su, kao i prethodnih godina, postavljene kućice sa pićem i hranom. Brojni građani Cetinja i okolnih gradova uživali su u dobroj muzici i ukusnoj tradicionalnoj hrani i piću – ponosni su organizatori.

Izvor: Mediabiro

Spektakularnim vatrometom i koncertom Goce Tržan sinoć je na Cetinju počela omiljena zimska manifestacija “Novogodišnja priča u Prijestonici”.

Prema riječima gradonačelnika Prijestonice Nikole Đuraškovića u narednih dvadeset dana na Dvorskom trgu, Balšića pazaru i drugim lokacijama građanke i građani Cetinja, kao i brojni gosti Prijestonice biće u prilici da prisustvuju brojnim programima namijenjenim, kako je kazao, prije svega djeci i mladima.

“Večerašnji broj posjetilaca govori da “Novogodišnja priča u Prijestonici” postaje prepoznatljiva ne samo u Crnoj Gori nego i u cijelom regionu, te da je na neki način svojevrsni brend i najbolja praznična zabava u našoj državi”, smatra on.

Đurašković je naglasio da ovogodišnja manifestacija ima i humanitarni karakter.

“U saradnji sa crnogorskom porodicom iz Berlina, koja podržava naše brojne akcije, realizovali smo akciju “Prijestonica srcem” gdje ćemo prodajom određenih artikala prikupiti odgovarajuća sredstva i opredijeliti ih za Nevladine organizacije koje se bave licima sa invaliditetom na teritoriji Prijestonice”, rekao je on.

Česta gošća u gradu pod Lovćenom Goca Tržan, kazala je pred koncert da joj je ovaj grad jedan od omiljenih u Crnoj Gori. Kako je istakla, arhitektura Cetinja joj je veoma specifična i privlačna.

“Cetinjani imaju jedan veoma unikatan smisao za humor, koji se meni izuzetno dopada. Ja se ovdje osjećam kao kod kuće, ne samo ovdje nego u cijeloj Crnoj Gori, koja je za mene drugi dom. Ovdje imam mnogo prijatelja, poznanika kao i familije”, poručila je ona, navodi se u saopštenju organizatora “Novogodišnje priče”.

Govoreći o svojim nastupima, koji su uvijek prepuni pozitivne energija, kao i o nastupima na otvorenom, Tržan je kazala da na svakom svom nastupu pjeva isključivo svoje pjesme, koje ponekad osvježi sa nekom od njoj dragih kolega.

“Publika koja dolazi na moje koncerte dolazi isključivo zbog mojih pjesama. Trajem već skoro trideset godina i nema neke razlike u koncertima u klubovima od koncerata na otvorenom, ili imaš energiju ili ne. Treću godinu sam na ovoj manifestaciji, zaista sam oduševljena ovom atmosferom i drago mi je što sam opet ovdje”, naglasila je ona.

Osim nastupa muzičkih zvijezda, Prijestonica je obezbijedila besplatno klizalište na ledu kao i raznovrstan program za djecu koji će se održavati u “Dječijem gradu” na Balšića pazaru.

Podsjećamo, manifestacija će trajati do 7. januara, a u narednim danima na Dvorskom trgu će nastupiti brojne regionalne i domaće muzičke zvijezde: Marija Šerifović (2. januar), Aleksandra Radović (29. decembar), Sara Jo (27. decembar), Sergej Ćetković (28. decembar), Matija Cvek (4. januar), Teška industrija (26. decembar), Vanna (7. januar), Who see (3. januar), Perper (5. januar), Žuti Serhatlić, Zdravko Đuranović i Jadranka Barjaktarović (6. januar), kao i brojni drugi muzički izvođači i DJ-evi.

Organizatori bazara su Prijestonica Cetinje, Turistička organizacija i Centar za kulturu Prijestonice Cetinje.