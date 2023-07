Novak Đoković je posle meča sa Vavrinkom pričao o raznim temama poput ishrane, dijete...

Izvor: Profimedia

Novak Đoković prošao je u četvrto kolo Vimbldona. Uspeio je da pobijedi i sat i publiku i Stena Vavrinku i da završi posao u petak, odnosno da ne odlaže nastavak meča za subotu (6:3, 6:1, 7:6). Moglo je i do toga da dođe pošto je švajcarski igrač bio blizu da osvoji treći set.

Svjestan je toga i Novak koji je meč završio u 22.47 po lokalnom vremenu, a u 23 časa bi supervizori prekinuli sve i duel bi bio pomjeren za naredni dan. "U prva dva seta sam uživao, posle je bilo dramatično, moj nivo je opao, njegov je porastao, publika se uključila. Osjećao sam da sat otkucava. Znali smo obojica da možemo da odigrmao maksimalno tri seta i da samo tako može da se završi u petak. Baš dobro je djelovalo u ta dva seta, ali je on grend slem šampion, prošao je kroz ovakve situacije, znao sam da se neće predati. Presvukao se u pauzi između drugog i trećeg seta, vratio se kao drugi igrač, bilo je fer da se završi u taj-brejku", rekao je Đoković na konferenciji za medije.

Novinar je konstatovao da su igrači poput Endija Rodika i Mardija Fiša postali mršaviji i elastičniji i pitao ga je da li je dobio na težini. "Teško da mogu da budem mršaviji nego što sam pre par godina bio ili sam sada. Prolazio sam kroz razne faze, bio sam baš mršav u jednom momentu, imao sam problem sa stomakom. Osjećam se sjajno, na optimalnoj sam težini, mada sve to mora da se spoji sa dinamikom, snagom, fleksibilnošću. Tenis je kompleksan sport, mora da postoji balans. Ja sam na toj fleksibilnosti radio od malih nogu, pričali su mi da je to bitno da bi karijera duže trajala. Prije dolaska na teren treniram, posvećen sam tome, to mi pomaže da igram i sada i da spriječim neke povrede. Na moju sreću imao sam samo jednu značajniju povredu, kada sam se mučio sa laktom. Bilo je i nekih drugi, ali sam uglavnom bio zdrav."

Marijan Vajda je tokom rada sa srpskim asom tražio da ubaci još neke stvari u ishranu. "Ne bih sada o dijeti da pričam, nije momenat. Vajda mi je bio teniski trener, ne nutricionista. Pokušavao je da shvati šta će da mi pomogne na ovaj ili onaj način. Pričali smo dosta, išao sam svojim putem, radim i dalje na tome, jer se naša tela konstantno menjaju, moram da budem spreman da se na sve to adaptiram. Ima mnogo detalja."

Novaka hvale protivnici, Pedro Kačin je posle meča u prvom kolu rekao "da su za njega to bila dva najbolja sata tenisa u životu". "Vidio sam šta je rekao, kazao mi je nešto slično i na mreži, mnogi mi takve stvari znače. Posebno kada dolaze od rivala, kolega, nekih ljudi sa kojima dijelite život na terenu. Čuo sam i šta je rekao o PTPA i to je najbolja stvar koju sam mogao da čujem. Osim igrača, ne zanima me šta ko ima da kaže, jer oni znaju šta mi pokušavamo za njih da uradimo", zaključio je Đoković.

BONUS VIDEO: