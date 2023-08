Naša bivša teniserka Jelena Đokić progovorila je o zlonamernim komntarima na račun njenog izgleda i kilaže...

Bivšu srpsku teniserku Jelenu Dokić (40) život nije mazio, kako u životu tako i u karijeri. Igrala je tenis i bila jedna od boljih u njemu pod zastavom Jugoslavije i Srbije i Crne Gore, a sada je aktivna sportska novinarka. Više puta je otvorena govorila o svojim mukama kroz koje je prolazila i sa njima se borila.

Poznato je da je imala tešku životnu priču, svađe sa ocem, da je preživela nasilje u porodici, razmišljala je i o samoubistvu... Čak je sve to uspela da pretoči u autobigrafsku knigu "Nesalomiva" koja je postala bestseler.

Ali, patnjama nije bilo kraja. Koliko ljudi mogu da budu surovi, dokaz su najrazličitiji komentari na Internetu, puni osuda, mržnje i ismejavanja. Sa njima se susretala, ali i dalje bori Jelena Dokić. Uglavnom se baziraju na račun njene kilaže i izgleda.

Jelena je nedavno, kako bi podigla svest o tome, otvorila dušu kako se zaista oseća i zašto voli svoje telo i možda poslala važnu poruku ostalima, objavila fotografiju uz sledeće reči:

"Moje je telo godinama komentirisano bez obzira na to jesam li bila veličine 4 ili 18. Koliko god prihvatam ono što jesam i srećna sam i zadovoljna u svom telu bez obzira na veličinu, nije lepo kada drugi pokušavaju da vas nateraju da se osećate loše zbog svoje veličine. Zaista me nije briga što drugi govore ili misle jer znam ko sam, a to je dobra i draga osoba, a to je puno važnije od moje veličine. Ali bez obzira na to koliko ste jaki, ponekad nije lako kada vas drugi teraju da se osećate loše i svesni ste da ste 'veći' ili da niste ono što društvo misli da biste trebali biti.

To mi se dogodilo danas, a videla sam da se to dogodilo i nekoliko drugih žena koje nisu bile 'mršave' tokom poslednjih nekoliko sedmica. Izgledi, komentari. Ali znate šta, to sve govori o onima koji sude i komentirišu. Imam kvržice, neravnine, obline i stomačić. Pa šta? Čini li me to manje vrednom i definiše li ko sam? Ne bi trebalo i ne definiše me. To čine plitki, zli i neljubazni ljudi. Zapravo pokazuju ko su oni zapravo.

Biti lep nema nikakve veze s tim kako izgledamo. Biti lep znači biti ljubazan, velikodušan, empatičan, marljiv i imati dobro srce. A kako bi bilo lepo kada bi ljudi umesto tela i težine videli samo duše i srca. Ovo me telo provelo kroz neke teške životne situacije i izgleda tačno onako kako treba.

Ne bojim da budemi svoja bez obzira na veličinu i bez obzira na mane. Treba nam više telesne pozitivnosti umesto posramljivanja i osuđivanja tela. Pa kako to meni izgleda? Odlučujem da volim sebe uprkos manama, da prihvatim sebe i ono što jesam. I ono što je najvažnije, neću da dopustim nikome da se osećam loše zbog svog tela i neću dopustiti da mi iko diktira kako trebam da izgledam. Zadovoljna sam sobom i ljubaznost mi je u srži i to mi je jedino važno. Nikada ne dopustite nikome da se osećate loše ili da ste svesni svog tela. Nikad. Posedujte to i prigrlite ono što jeste.

Ne dopustite da tuđa mišljenja utiču na vas. Vi ste vredni. Uvek to zapamtite. A sada smo ja i moje telo veličine 16 na plaži, i to u kupaćem kostimu", napisala je u objavi.