KAKO JE JELENA DOKIĆ SA 120 KG SMRŠALA NA 66: Jela je 6 puta dnevno - SVE JE DOZVOLJENO, ali postoji trik

Saznajte kakva je to dijeta uz koju je Jelena Dokić oslabila više od 50 kg.

Bivša teniserka, koja je nekada zauzimala četvrto mesto na WTA listi, Jelena Dokić, javno je govorila o porodičnim problemima, maltretiranju koje je doživela od oca i kako je teško detinjstvo uticalo na njeno mentano stanje. Ceo svet je čuo njenu tužnu priču i pratio transfirmaciju od uspešne sportistkinje, preko gojazne devojke narušenog mentalnog zdravlja, pa do vitke i zdrave osobe kakva je danas.

Jeleni Dokić koja je u "najgorem" periodu imala 120 kg, pošlo je za rukom da oslabi čak 54 kilograma za godinu i po dana. Svoj progres je redovno objavljivala na društvenim mrežama, a slike su oduševile njene mnogobrojne pratioce.

"Da li si dobro? To je pitanje koje treba da postavljamo svakog dana. Dugo sam se borila s depresijom, anksioznošću i posttraumatskim sindromom i ove godine biće 15 godina otkad sam skoro oduzela sebi život. Želela sam da okončam sve i da više ne osećam bol, traumu i očaj. Zato iz prve ruke znam koliko je to pitanje značajno. Da li si OK? To su tri jednostavne reči koje imaju moć da promene nekome život", napisala je na Instagramu.

Jelena je otkrila da joj je u borbi sa suvišnim kilogramima pomogao program Dženi Krejg, a koji se bazira na šest obroka dnevno i u neku ruku je neobičan. Zapravo, poenta je da se osoba ne odriče omiljene hrane, već da se ona priprema u "zdravijoj varijanti".

Evo kako izgleda jelovnik za jedan dan Jelene Dokić:

Doručak: Hleb sa mocarelom, paradajzom, bosiljkom i bademima i kafa

Užina: Jagode i grožđe ili sezonsko voće

Ručak: Mediteranski omlet sa lukom i sirom

Užina: Čokoladni puding (80gr | 165 cal | 690kJ)

Večera: Supa od povrća

Užina: miks kikirikijai nudli (30 g)

Druga važna izmena koju je uvela u svoju rutinu jeste i redovno vežbanje, a uporedo je radila i na svom psihičkom zdravlju, što je sve opisala u autobiografiji "Nesalomiva".

