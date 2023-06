Ukrajinska teniserka Marta Kostjuk družila se sa Novakom Đkovićem pre početka Vimbldona.

Ukrajinska teniserka Marta Kostjuk (20) napadala je Novaka Đokovića, vređala njegove navijače, spominjala i Srđana Đokovića, pa je izgleda zaboravila na sve svoje prethodne izjave. Pred početak Vimbldona družila se upravo sa srpskim teniserom. Na zvaničnom Instagram profilu objavljen je i njihov zajednički snimak.

Na njemu se vidi kako se Marta dodaje loptom sa Novakom, Goranom Ivaniševićem, Miljanom Amanovićem i Markom Panikijem. U jednom momentu su svi počeli da se smeju što se vidi na klipu. Do pre samo nekoliko meseci bila je oštra. "Moraju kolege da shvate šta se dešava u Ukrajini, pogledjate šta su rekli Novak i Rafa, kako da dobijete podršku posle takvih izjava", rekla je ona.

Na Australijan openu je spominjala i Srđana Đokovića posle situacije sa majicom i fotkama koje su se tada pojavile. "Ne znam kakava su pravila, ali to ne sme da bude dozvoljeno. Šta god da kažem, mrzeće me do kraja života, posebno veoma agresivni Novakovi navijači. Ljudi već to znaju, ne svi, ali mnogo Đokovićevih navijača je veoma agresivno i to sam sama iskusila", kazala je Marta tada, a na nedavnom završenom Rolan Garosu odbila je da pruži ruku Arini Sabalenki (Belorusija).

Inače, pre svog ovog haosa je u jednom od intervjua pričala da je maštala da postane Novakova supruga. "Tokom odrastanja nisam imala idole, volela sam da gledam Novaka. Do devete godine mislila sam da će biti moj muž. Doduše, u teniskom smislu nemamo isti stil", ispričala je Marta. Pogledajte taj snimak:

