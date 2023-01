Ukrajinska teniserka Marta Kostjuk govorila je o Srđanu Đokoviću, Novaku Đokoviću i ruskim zastavama na Australijan openu.

Izvor: YouTube/Australian Open/Screenshot

Srđan Đoković izazvao je potpuni haos na Austraijan openu pošto se pojavio u društvu navijača sa ruskom zastavom "ukrašenom" Vladimirom Putinom, zbog čega je posle velikih pritisaka na Novaka Đokovića odlučio da "preskoči" današnje polufinale protiv Tomija Pola. Za to vreme Novaka već napadaju mediji, ukrajinski ambasador u Australiji, dok se sada oglasila i druga najbolje rangirana teniserka iz Ukrajine.

Marta Kostjuk, koja je učešće na Australijan openu završila u trećoj rundi, dobila je vrlo neprijatno pitanje da li bi Srđana Đokovića trebalo izbaciti sa turnira, na šta je 20-godišnja teniserka ostala zatečena.

"Stavljate me u situaciju gde moram da podnesem preveliku odgovornost... Ne znam kakva su pravila, ne znam šta je dozvoljeno na turniru, ali ovakve stvari ne mogu da se ne primete. Nije bitno ko je u pitanju, nikome takve stvari ne smeju da se dozvole i to me je vrlo pogodilo", istakla je mlada Marta Kostjuk koja je birala reči i potom objasnila da se boji da njene reči ne budu istrgnute iz konteksta.

"Šta god ja rekla, mrzeće me do kraja života, posebno veoma agresivni navijači Novaka Đokovića. Ljudi već znaju da su ne svi, ali mnogo Novakovih navijača je vrlo agresivno i znam to jer sam i sama iskusila".

Marta Kostjuk je dodala da je boli što su zastave Rusije viđene na tribinama u Australiji i pita se kako je moguće da je organizator dozvolio ovakve stvari uprkos izričitoj zabrani, inače uvedenoj posle prvog kola kada su se prvi put pojavile. U nadi da će tako izbeći incidente, kao da su "prizvali" još veće.

Inače, mlada teniserka iz Ukrajine je dospela u centar pažnje pre nekoliko meseci kada je odbila da se rukuje sa beloruskom teniserkom Viktorijom Azarenkom, jasno je iz kojih razloga.