Dimitris Itudis otkriva tajne pripreme za utakmice i anegdote o Milošu Teodosiću u podkastu 'X&O's chat'.

Izvor: MN Press, Screenshot/YouTube/@XOsCHAT

CSKA je u sezoni 2015/16 osvojio Evroligu u Berlinu, ali je godinu dana ranije na Fajnal-foru bio poražen od Olimpijakosa 70:68 u polufinalu. Iako je ruska ekipa bila dominantna, posebno u VTB ligi, trener Dimitris Itudis ništa nije prepuštao slučaju. Isto se pripremao za meč protiv kuma Željka Obradovića - isto i za meč protiv znatno manjeg tima iz regiona. Uz to, pored sebe je imao sjajne igrače, a jedan od njih je naravno i Miloš Teodosić.

U podkastu "X&O's chat" Dimitris Itudis je govorio o anegdoti sa srpskim igračem i načinu na koji se pripremao za utakmice. CSKA je na Fajnal-foru za rivala u polufinalu imao Olimpijakos, ali je tim Dimitrisa Itudisa u domaćem takmičenju igrao protiv Astane, a očekivanja su bila maksimalnih 3-0. Ipak, do ubjedljive pobjede možda i ne bi došlo da nije bilo temeljne pripreme grčkog stručnjaka.

Domaćin podkasta Miloš Jovanović se prisjetio razgovora sa Teodosićem u kojem mu je legendarni plejmejker otkrio da je jedno jutro sreo trenera Itudisa sa crvenim očima, pomislio je da je cijelu noć pripremao taktiku za Lokomotivu, ali je odgovor bio drugačiji - trener je za jednu noć pregledao cijelu sezonu Astane.

"U svakom poslu je priprema važna. Advokat treba da pročita ugovore, doktor treba da pročita i da stekne iskustvo. Mehaničar isto treba da stekne iskustvo što se tiče mašine... Dijamantidis je šutirao sa mnom 500 lopti i pogriješio je u 400 šuteva i kaže 'Pa ja ne mogu da pogodim ništa.' Onda dolazi utakmica i pogodi 7/7. Želim da kažem, taj rad koji se radi iza zatvorenih vrata, on je bitan. Mnogo puta ste čuli Majkla Džordana koji je govorio o promašenim šutevima, da bi postigao onaj protiv Jute, koji je istorija. Priprema za utakmicu je veoma, veoma bitna za jednog trenera i za jednog igrača. Igrača treniraš da prihvata najvažnije informacije, jer ne može on da ima isto podataka koliko i trener. Treba mu manje informacija da bi on mogao da dođe do akcije. Zato je Miloš bio jedan od najboljih na terenu", rekao je Dimitris Itudis.

"Pa, ti si pobjednik. Tako treba da se ponašaš"

Miloš Teodosić je bio šampion Evrolige 2016, a šest godina ranije je bio MVP ovog takmičenja. Konkretno dres CSKA je nosio od 2011. do 2017, pa je saradnja sa Dimitrisom Itudisom bila jedinstvena. Obojica su iz prvih redova pratila razvoj legendarnog plejmejkera i jednog od najboljih trenera Evrope.

"Miloš je imao tu naivnost. Miloš je govorio: 'Pa kao, 'ajde da pričamo o Olimpijakosu sad kad nam je polufinale blizu, kakva Astana.' Ja to razumijem. Ali želim istovremeno da on bude koncentrisan, jer 60-70 posto što ćemo raditi protiv Astane ćemo da radimo sutradan protiv Olimpijakosa. Ali on je imao toliko bio spreman da kaže: 'Mi ćemo osvojiti, to ćemo dobiti.'"

"Pogodilo ga je to što sam rekao"

Dimitris Itudis neprestano insistira na koncentraciji - ma koji tim bio rival ruskoj ekipi. Zbog toga je meč protiv Olimpijakosa u Madridu bio prekretnica za Miloša Teodosića, vjeruje Grk.

"Rekao sam mu jednu stvar koja je bila teška za njega. Pogodilo ga je, ali to ga je i probudio taj trenutak. Volio bih da je Miloš tu, da može da pričamo o tome, jer smo 2015. izgubili u Madridu rekao sam mu: 'Čekaj, šta piše ovdje?' Pa, kaže: 'Šta piše? Piše Teodosić'. Odgovorio sam mu: 'Ne piše Teodosić. Neki kažu neku drugu riječ. Je l' piše luzer ili piše pobjednik? Pa ti si pobjednik. Tako treba da se ponašaš.' Tako se i ponašao, jer on jeste pobjednik u suštini."

"Miloš je trebalo da promijeni neke stvari i pristup prema treningu i pristup prema igraču i prema utakmici i naspram trenera. Njemu je bilo lako kad ga ja kritikujem pred svima, ali morao je da shvati da prihvati kritiku i da napravi rezultat kroz to. I mnogo mi je drago što je na kraju osvojio tu titulu, on i još 21 igrača su prvi put osvojili prvenstvo Evrope. Za mene je to najveći trofej", zaključio je Dimitris Itudis.