Bogdan Bogdanović je dobio samo dva minuta u porazu Hjustona od Finiksa, Nikola Topić i Tristan Vukčević nisu igrali.

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Od srpskih košarkaša u NBA ligi samo je Nikola Jokić imao zapažen učinak, i to u Meksiku. Bogdan Bogdanović proveo je na parketu svega dva minuta, dok Nikola Topić i Tristan Vukčević nijesu bili dio duela Oklahome i Vašingtona jer se još oporavljaju od zdravstvenih problema.

Finiks je na domaćem terenu savladao Hjuston rezultatom 102:95, a Bogdanović je dobio priliku da igra samo dva minuta. Za to vrijeme uputio je jedan šut za tri poena, ali nije bio precizan. S obzirom na to da su Roketsi šutirali svega 28,6 odsto za tri poena (10/35), pomalo iznenađuje što srpski košarkaš nije dobio veću minutažu.

U poraženom timu istakao se Kevin Durent sa 21 poenom i 10 skokova, dok je u redovima domaćina najefikasniji bio Devin Buker sa 24 poena.

Oklahoma je ubjedljivo savladala Vašington rezultatom 114:75, uz odličnu partiju Šeja Gildžesa-Aleksandera, koji je upisao 30 poena i devet skokova. Sve bolje nastupe pruža i novajlija Adaj Mara, koji je meč završio sa 18 poena i osam skokova.

Jedan od najboljih igrača Vašingtona, Trej Jang, imao je veoma loše šutersko veče i postigao svega četiri poena (1/5 za dva, 0/1 za tri).

Kada je riječ o srpskim košarkašima, Topić bi najprije trebalo da dobije priliku u Razvojnoj ligi, dok se Vukčević još oporavlja od povrede kuka.

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