Budućnost Voli uspjela je da dođe do važne pobjede na gostovanju FMP-u u Železniku, ali put do trijumfa nije bio nimalo lak.

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Podgoričani su tokom susreta imali velike oscilacije u igri – od odličnih perioda do veoma slabih izdanja, ali su u završnici ipak pronašli način da stignu do bodova.

Ekipa Andreja Žakelja dobro je otvorila utakmicu i djelovala sigurno, ali je u drugoj i trećoj četvrtini značajno pala, što je domaćin iskoristio i unio neizvjesnost u završnicu. Ipak, boljom odbranom u posljednjem periodu Budućnost je uspjela da prelomi meč i upiše vrijedan trijumf.

Trener Podgoričana Andrej Žakelj nakon utakmice ukazao je na nedostatak fokusa i agresivnosti u pojedinim djelovima susreta, ali i pohvalio protivnika.

„Bila je ovo zanimljiva utakmica, koju smo mi otvorili onako kako treba, po dogovoru i sa pravim fokusom, koji smo imali. U drugoj i trećoj četvrtini smo igrali bez toga i bez kontakta i faula, a tako ne može da se igra protiv bilo koga. Mislim da je FMP je pokazao veliku želju i kvalitet, dok smo mi u završnici morali da promijenimo neke stvari u odbrani da dobijemo utakmicu. Prva i posljednja četvrtina su bile dobre odbrambeno, a druga i treća baš loše, što se tiče fokusa. Za nas bitna utakmica i bitna pobjeda, jer smo igrali i bez Jogija Ferela, koji je povrijeđen. Već za tri dana nas čeka nova utakmica, a glavama smo već malo u toj utakmici. FMP-u čestitam na dobroj utakmici i želim im sve najbolje u nstavaku sezone“, istakao je trener Podgoričana Andrej Žakelj.