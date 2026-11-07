Košarkaši Budućnost Volija upisali su važnu pobjedu u sedmom kolu ABA lige, pošto su u gostima savladali FMP rezultatom 76:73.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Iako je sve u uvodnoj četvrtini djelovalo kao da će Podgoričani lako doći do trijumfa, nastavak susreta donio je mnogo neizvjesnosti. „Plavi“ su u ranoj fazi druge dionice imali čak 19 poena prednosti, ali je domaćin uspio da smanji zaostatak i na poluvrijeme ode sa prihvatljivih 44:38.

FMP je nastavio da koristi pad u igri gostiju, pa je do završnice treće četvrtine uspio da preokrene rezultat. U posljednjem periodu „panteri“ su imali i šest poena viška (69:63), čime su dodatno zakomplikovali situaciju za ekipu Andreja Žakelja.

Ipak, Budućnost je u odlučujućim trenucima pokazala karakter. Džuvan Morgan i Aksel Butej pogodili su važne trojke, kojima su Podgoričani ponovo preuzeli kontrolu nad utakmicom.

Gosti su nakon toga sačuvali prednost, a pitanje pobjednika riješio je Ajverson Molinar, koji je 20 sekundi prije kraja pogodio iz teške pozicije i potvrdio trijumf svog tima.