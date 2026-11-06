Jako loše vijesti iz tabora Partizana na dan utakmice protiv Makabija.

Izvor: MN Press

KK Partizan dočekuje Makabi u 10. kolu Evrolige, a trener Đoan Penjaroja suočava se sa novim velikim problemom. Tonje Džekiri je već neko vrijeme van terena, a sada se povrijedio i prvi centar crno-bijelih Kevarijus Hejs. U pitanju je povreda ramena lakše prirode, a "Mozzartsport" prenosi da gotovo sigurno neće biti u sastavu za duel u Beogradskoj areni.

Takav zdravstveni problem zahtijeva obavezno mirovanje, pa će Penjaroja morati da se osloni na jedinu preostalu opciju na centru, iskusnog Francuza Žofrija Lovernja.

Vidi opis Veliki udarac za Partizan: Đoan Penjaroja ostao bez ključnog igrača za Makabi Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: MN Press Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: MN Press Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: MN Press Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: MN Press Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: MN Press Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: MN Press Br. slika: 7 7 / 7

Šta je sa ostalim povrijeđenima?

Vanja Marinković se konačno vratio poslije pauze od osam mjeseci, dok se čeka na povratak Dereka Vilisa i Tonjea Džekirija.

"Derek Vilis biće u stanju da se priključi timu tokom druge sedmice novembra. Tonje Džekiri je u procesu oporavka i njegova situacija se prati. U skladu sa reakcijom tijela na određenu terapiju, centar crno-bijelih će podizati intenzitet rada na treninzima. Okvirna procjena vremena do potpunog oporavka je oko dvije sedmice", objavili su crno-bijeli u saopštenju prije sedam dana.

Partizan dočekuje Makabi ovog petka od 20.45 i biće to velika prilika da se vrate na pobjednički kolosijek pošto se izraelski tim nalazi u nikad goroj formi...