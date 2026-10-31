Budućnost Voli je sa dozom opreza ušla u duel sa Borcem iz Čačka, ali je dešavanje na parketu pokazalo da razloga za veću zabrinutost nije bilo.

Izvor: KK Budućnost Voli

„Plavi“ su na kraju stigli do ubjedljivog trijumfa i vratili se na pobjednički kolosijek pred nastavak sezone.

Trener Podgoričana Andrej Žakelj nakon utakmice istakao je da trijumf nije došao tako lako kako bi se moglo zaključiti na osnovu konačnog rezultata. Posebno je ukazao na probleme sa povredama i skraćenu rotaciju.

„Mislim da nije bila laka utakmica, imamo neke probleme sa povredama i pokušali smo da odmorimo neke igrače. Igrali smo sa manjim rosterom, a plus se povrijedio Džuvan Morgan, ali osim druge četvrtine, gdje nismo igrali odbranu koju želim, mislim da je u ostatku meča taj segment igre bio dobar. Cilj je bio da se dobije utakmica, to smo i ostvarili. U drugom poluvremenu smo malo promijenili odbranu, to je funkcionisalo, zadovoljan sam pobjedom i idemo dalje“, istakao je trener Podgoričana Andrej Žakelj.

Ipak, ostaje neizvjesno da li će Budućnost moći da računa na Džuvana Morgana u narednom meču, koji je na programu u utorak protiv Kemnica.

Američki košarkaš doživio je nezgodnu povredu, a Žakelj je otkrio i detalje.

„Ima šest, sedam šavova, izgubio je dva zuba, a koliko je to ozbiljno što se tiče igre i treninga, vidjećemo sjutra“, kazao je slovenački stručnjak.